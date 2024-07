Dilema: Saiba quem são os nomeados desta semana

As primeiras palavras de Élvio Santiago após a expulsão do Dilema

No Especial do Dilema, com Manuel Luís Goucha, chegou um dos momentos mais aguardados depois de uma gala: Apurar o leque de nomeados para mais uma semana de jogo em que tudo muda!

Agora, as votações são para salvar

Fique já a saber quem ficou nomeado desta vez:

DAVID MESQUITA – 761 200 206

DIOGO MARCELINO – 761 200 208

NELSON LISBOA – 761 200 213

RAFAEL BAILÃO – 761 200 214

Ainda durante o Especial, Bernardina Brito teve o poder de salvar um colega das nomeações: Rafael Bailão ou David Diamond? Saiba quem Bernardina escolheu:

Na passada noite de domingo, ficamos a saber quem foi o concorrente mais votado ao longo da semana no Dilema, para ser expulso do programa. Manuel Luís Goucha encerrou as votações, lançou o gráfico e os números não mentem: Élvio Santiago foi o concorrente expulso, na segunda semana de jogo, com 68% dos votos dos portugueses.

Nas primeiras palavras, Élvio Santiago não se mostrou surpreendido com o resultado. Esteve em duelo final com Igor Marchesi e acabou expulso com uma percentagem de 68%. «Eu já previa, ou eu ou a Xana. Estou feliz. Se ficasse, feliz ficaria também, é um jogo», declarou na entrevista que deu ao digital da TVI.

«Esta semana houve aquele confronto com a Daniela, mas aqui os comentadores disseram que talvez pudesse ser um reflexo da primeira semana, eu acho que nem uma coisa nem outra foram boas, acho que foi por isso», disse ainda Élvio Santiago.

Élvio ainda foi questionado relativamente às amizades formadas dentro do programa. Garantiu que Marie, em primeiro lugar, e Beatriz Prates logo a seguir, são as amizades que certamente vão continuar cá fora.