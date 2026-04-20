Nomeações surpresa e uma novidade bombástica: Um concorrente vai ser expulso do Secret Story esta segunda-feira

Depois da expulsão de Diogo na gala deste domingo, Cristina Ferreira anunciou que, esta segunda-feira, durante o Especial do Secret Story 10, há um concorrente que vai deixar a casa mais vigiada do País.

Esta noite, os concorrentes tiveram de escolher quem queriam salvar das nomeações.

Hugo e Ana foram os menos salvos e, por isso, ficaram nomeados este domingo. Juntam-se assim a Liliana, que já estava nomeada diretamente desde o início da gala e um deles vai abandonar o reality show da TVI já amanhã.