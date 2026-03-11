Ao Minuto

Há 33 min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Há 38 min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Há 39 min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Há 52 min
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Há 57 min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Há 1h e 2min
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»
03:25

Há 1h e 8min
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
04:01

Há 1h e 14min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 1h e 16min
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»
03:42

Há 1h e 22min
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»
02:19

Há 1h e 36min
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»
02:44

Há 1h e 39min
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente
04:26

Há 1h e 44min
João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João
01:58

Há 1h e 49min
Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal
03:52

Há 1h e 56min
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
03:43

Há 2h e 0min
Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa?
02:04

Há 2h e 5min
Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva
02:34

Há 2h e 10min
Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz
03:33

Acompanhe ao minuto
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

  • Secret Story
  • Ontem às 23:15

Fique a conhecer os nomeados que saíram do intenso Especial do Secret Story 10, desta quarta-feira.

O Especial desta quarta-feira, 11 de março, com Cristina Ferreira, trouxe novas decisões importantes para o jogo do Secret Story 10. Depois da expulsão inesperada de Diana Dora na terça-feira, 10, os concorrentes tiveram de nomear novamente e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. 

Os nomeados são Catarina, Diogo, Hugo, Ricardo João e Sara. Se quiser salvar o seu favorito, deve votar nele através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

Vote para salvar:

CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

Pode ver aqui o momento das nomeações:

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

No Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 11 de março, os alarmes soaram e João decidiu carregar no botão dos segredos. O concorrente acertou no segredo de Diogo, «A minha namorada está na casa», e as reações foram surpreendentes.

Veja aqui as imagens completas:

Depois de uma tarde cheia de argumentações sobre esta teoria, João decidiu seguir em frente e foi registar a intenção de desvendar o segredo de Diogo. As desconfianças começaram desde o primeiro dia. O concorrente revelou, numa conversa com Sara e Jéssica, que suspeitou que o colega teria alguém dentro da casa assim que foi descoberta a missão com que Ariana entrou, de fingir que conhecia Diogo cá fora.

João ganhou mais certezas quando Hugo assumiu que tinha interesse em Eva e esta recuou na aproximação ao concorrente, com quem tinha uma relação de grande cumplicidade.

Pode ver aqui o vídeo do momento da revelação de João:

Percorra a nossa galeria e veja todas as reações da casa à descoberta do segredo de Diogo

Continue a ler

