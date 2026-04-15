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Em direto, com um ramo gigante de rosas e de joelho no chão: Norberto pede Catarina em namoro e o momento é de invejar - TVI

Em direto, com um ramo gigante de rosas e de joelho no chão: Norberto pede Catarina em namoro e o momento é de invejar

  • Secret Story
  • Há 3h e 43min

Depois de terem estado temporariamente de costas voltadas, Catarina e Norberto estão mais próximos do que nunca... e até já oficializaram a relação. Veja o momento romântico.

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Norberto e Catarina são oficialmente namorados e o pedido foi feito em direto! Depois de se terem apaixonado dentro do Secret Story 10, e de um pequeno desentendimento que os deixou de costas voltadas, os concorrentes "reataram" e agora são um casal.

O pedido de namoro aconteceu nesta quarta-feira, 15 de abril, em direto do Dois às 10. Norberto e Catarina foram convidados do matutino da TVI e o ex-concorrente surpreendeu a companheira com um pedido de namoro oficial muito romântico.

«Faz hoje uma semana que eu e a Catarina estamos juntos. Quero dizer-te que me fazes sentir casa, e que estou cada vez mais apaixonado por ti», começou por dizer Norberto, deixando Catarina sem palavras, e de olhos a brilhar.

Com um enorme ramo de rosas vermelhas na mão, Norberto ajoelhou-se: «És única, adoro os teus valores e, acima de tudo... és tu. Posto isto, queres namorar comigo?»

Catarina aceitou sem hesitar e mostrou-se muito envergonhada. «Deixou-me sem palavras», reagiu.

Veja aqui o momento romântico:

Norberto contou ainda que os seus pais já conhecem Catarina e que «aprovam» a relação. «Ela teve a oportunidade de conhecer as pessoas que me fazem sentir casa, e eles gostam muito dela», referiu.

Pode ver tudo aqui:

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