"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

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Quem conhece Liliana Filipa hoje, não imagina como era há 12 anos no Secret Story: O incrível antes e depois

A separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado.

Desde então, Liliana Filipa tem-se mantido muito ativa nas redes sociais, onde partilha momentos do dia-a-dia e também vários projetos e parceria profissionais que tem. Por outro lado, durante algum tempo, Daniel Gregório optou por se afastar da esfera pública, mas regressou às redes sociais há uns meses e tem mostrado detalhes da sua vida de solteiro.

Uma das suas mais recentes partilhas surpreendeu os fãs. Daniel Gregório decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e está irreconhecível. O empresário está muito mais magro e muito mais musculado e mostrou os resultados da sua transformação física nos stories do Instagram.

Pode ver tudo aqui:

Ainda nas suas plataformas, Daniel Gregório mostra aos fãs que tem aproveitado todos os momentos para se dedicar por completo ao papel de pai e são vários os registos em que surge numa verdadeira bolha de amor com Ariel e Santi.

Além disso, o ex-concorrente também tem aproveitado para viajar.