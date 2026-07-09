Ao Minuto

Ontem às 16:18
Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar

Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar

Ontem às 12:31
"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

7 jul, 17:33
Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

7 jul, 17:06
Fábio e Liliana viajam para destino paradisíaco. E estas são as primeiras fotos da escapadinha romântica

Fábio e Liliana viajam para destino paradisíaco. E estas são as primeiras fotos da escapadinha romântica

5 jul, 19:12
Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

4 jul, 12:22
Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

3 jul, 17:26
Quase ninguém reparou: Este comentário sobre Cristina Ferreira mereceu a reação da apresentadora. E é surpreendente

Quase ninguém reparou: Este comentário sobre Cristina Ferreira mereceu a reação da apresentadora. E é surpreendente

3 jul, 16:49
A viver um sonho! Vestida de branco, Cristina Ferreira assinala momento único: «Fica gravado»

A viver um sonho! Vestida de branco, Cristina Ferreira assinala momento único: «Fica gravado»

3 jul, 16:41
Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

3 jul, 16:12
Rivalidades à parte! Ex-concorrentes juntam-se para apoiar a Seleção: e há encontros improváveis

Rivalidades à parte! Ex-concorrentes juntam-se para apoiar a Seleção: e há encontros improváveis

3 jul, 15:56
Unidos dentro e fora da casa. Ex-concorrentes juntam-se para ver a seleção jogar e estas são as imagens

Unidos dentro e fora da casa. Ex-concorrentes juntam-se para ver a seleção jogar e estas são as imagens

3 jul, 14:56
Surpresa! Afonso Leitão faz as pazes com pessoa do passado: «Fui tapar um buraco que eu próprio cavei»

Surpresa! Afonso Leitão faz as pazes com pessoa do passado: «Fui tapar um buraco que eu próprio cavei»

3 jul, 12:46
Afonso Leitão esclarece rumores sobre Sara e surpreende tudo e todos: «Se o Cláudio perguntar por ti, vou dizer...»

Afonso Leitão esclarece rumores sobre Sara e surpreende tudo e todos: «Se o Cláudio perguntar por ti, vou dizer...»

3 jul, 12:16
Katia Aveiro deixa fãs de Cristiano Ronaldo em alvoroço com revelação privada e o craque é obrigado a reagir

Katia Aveiro deixa fãs de Cristiano Ronaldo em alvoroço com revelação privada e o craque é obrigado a reagir

3 jul, 11:51
Cristina Ferreira faz confissão sobre as férias com João Monteiro e o filho: «Demorei a adaptar-me»

Cristina Ferreira faz confissão sobre as férias com João Monteiro e o filho: «Demorei a adaptar-me»

3 jul, 11:30
Aprovada pelos sogros! Bárbara Parada vai de férias com a família de Guilherme Baptista: veja as fotos cúmplices

Aprovada pelos sogros! Bárbara Parada vai de férias com a família de Guilherme Baptista: veja as fotos cúmplices

3 jul, 10:42
Quer fugir da agitação turística e do stress do dia a dia? Este é o destino de férias perfeito: e fica a duas horas de Portugal

Quer fugir da agitação turística e do stress do dia a dia? Este é o destino de férias perfeito: e fica a duas horas de Portugal

3 jul, 10:40
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”
04:36

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

Acompanhe ao minuto
"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível - TVI

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

  • Big Brother
  • Ontem às 12:31

Foi um dos protagonistas de uma das histórias mais polémicas dos últimos tempos. Agora, regressou à esfera pública e surpreendeu com um visual totalmente diferente.

Relacionados

A separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado. 

Desde então, Liliana Filipa tem-se mantido muito ativa nas redes sociais, onde partilha momentos do dia-a-dia e também vários projetos e parceria profissionais que tem. Por outro lado, durante algum tempo, Daniel Gregório optou por se afastar da esfera pública, mas regressou às redes sociais há uns meses e tem mostrado detalhes da sua vida de solteiro.

Uma das suas mais recentes partilhas surpreendeu os fãs. Daniel Gregório decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e está irreconhecível. O empresário está muito mais magro e muito mais musculado e mostrou os resultados da sua transformação física nos stories do Instagram.

Pode ver tudo aqui:

Ainda nas suas plataformas, Daniel Gregório mostra aos fãs que tem aproveitado todos os momentos para se dedicar por completo ao papel de pai e são vários os registos em que surge numa verdadeira bolha de amor com Ariel e Santi.

Além disso, o ex-concorrente também tem aproveitado para viajar.

Pode ver tudo na galeria que preparámos para si!

Continue a ler

Relacionados

Segredo revelado. O nome carinhoso que Daniel Gregório chama a Liliana Filipa

Quem conhece Liliana Filipa hoje, não imagina como era há 12 anos no Secret Story: O incrível antes e depois

Após viver momento delicado, Maria Botelho Moniz é 'abraçada' pelas palavras do noivo. E o texto arrepia qualquer um

No Big Brother disse ter «algo acima da média». Cá fora criou uma conta de conteúdo para adultos

Mais Vistos

Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»

Big Brother
Ontem às 21:53
1

Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows

Big Brother
Ontem às 22:30
2

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Big Brother
Ontem às 12:31
3
02:54

Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão

Big Brother
Ontem às 19:31
4
02:54

Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão

Big Brother
Ontem às 19:31
5
02:54

Depois do beijo apaixonado, Mariana Sá conta a Miguel a história de amor que teve com este concorrente do Secret Story 10

Big Brother
Ontem às 19:32
6
03:48

Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações

Big Brother
Ontem às 19:41
7
03:48

Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações

Big Brother
Ontem às 19:41
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37