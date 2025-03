Este candidato ao Big Brother tem ligação a um dos maiores clubes de futebol do País

Modelo, ator e personal trainer, este candidato ao Big Brother arranca suspiros nas rede sociais e promete conquistar tudo e todos com o seu corpo escultural. Mas não é só, parece que este candidato tem uma relação muito especial com o Futebol Clube do Porto.

Está no ar um desafio inédito «Quem vai entrar?». Uma experiência que coloca 4 candidatos ao Big Brother fechados numa casa, no meio de um shopping. Durante 48 horas, eles vão competir pelo lugar de concorrente ao Big Brother, reality show que estreia no domingo, dia 23 de março.



Os quatro candidatos: Nuno Brito, 37 anos de Vila Nova de Gaia, Andreia Martinho, 25 anos de Moçambique, Jéssica Silva de 31 anos de Tires e Daniel Santos, 28 anos de Valongo, estão fechados numa casa de vidro, sob os olhares atentos do público, pode acompanhar cada movimento e estratégia em tempo real. Para quem não pode estar presente fisicamente, a transmissão ao vivo está disponível no canal TVI Reality, nas redes sociais e em emissões especiais na TVI.

Conheça um dos grandes candidatos:

Nuno Brito – 37 anos, Vila Nova de Gaia

Nascido na cidade da Praia, ilha de Santiago, Cabo Verde, Nuno está a tirar uma licenciatura em Engenharia Mecânica, enquanto exerce a profissão de personal trainer. Pai de dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima, é descrito pelos amigos como alguém com um coração gigante e uma presença forte.

Poucos sabem, mas Nuno não é apenas um modelo e personal trainer. Este multifacetado candidato ao Big Brother já teve a oportunidade de atuar numa série de televisão, onde contracenou com uma das atrizes mais conhecidas do país, Soraia Chaves.

Mas não só, parece que Nuno Brito tem uma relação especial com o Futebol Clube do Porto. O canditado já fez inúmeras campanhas para o Clube e no seu instagram representa-as com muita paixão!

Vote no seu favorito e decida quem vai ser concorrente do Big Brother e entrar na casa mais vigiada de Portugal.

Quem vai entrar? Quem ficará pelo caminho? A decisão está nas suas mãos! Vote grátis na APP do TVI Reality

O poder está nas suas mãos! Vote e decida quem entra oficialmente no jogo.