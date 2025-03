Mesmo fechado na casa de vidro no UBBO, este candidato já faz suspirar: «cobiçado»

Assim que entrou na casa de vidro, no UBBO, Nuno Brito fez suspirar as duas colegas que também concorrem a um lugar na casa do Big Brother. As candidatas não tiveram dúvidas de que o modelo, de 37 anos, foi logo «cobiçado».

Nuno Brito nasceu em Cabo Verde, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Está a tirar uma licenciatura em engenharia mecânica, porque é um sonho antigo! Neste momento também é PT.

O candidato tem dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima. Diz ser ponderado e pensa primeiro no que vai dizer. Os amigos, dizem que tem um coração gigante e onde está, enche sempre uma sala!

No seu perfil, Nuno garantiu ter uma presença forte e diz ser muito carismático, e acima de tudo, defende a igualdade de direitos!

