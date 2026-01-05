De "crush" dos Morangos com Açúcar a galã da 1ª Companhia: Nuno Janeiro transforma-se num fenómeno da Internet

Nuno Janeiro já é um fenómeno nas redes sociais, e só entrou na recruta da 1ª Companhia há quatro dias! O ator, de 48 anos, não passa despercebido pelo seu charme, mas há toda uma geração dos anos 1990 em euforia com este regresso à antena da TVI.

Para muitas destas mulheres, Nuno Janeiro ficou conhecido por 'Sam', da quarta temporada dos Morangos com Açúcar, que foi para o ar em 2006. 20 anos depois, o também modelo continua a fazer suspirar e reacendeu ainda mais a "crush" de infância e adolescência de muitas destas espetadoras.

Na rede social X, são vários os elogios à sensualidade de Nuno Janeiro. Aliás, até há quem o compare a Michael Scofield, protagonista icónico da série Prison Break, interpretado pelo ator Wentworth Miller, um dos homens mais sexy de Hollywood.

Pode ver aqui alguns dos comentários:

Sou so eu que acha que o Nuno Janeiro tem uma vibe de michael scofield de prison break#1companhia pic.twitter.com/KA6QNgzcm3 — Ana Nunes (@ananunes_19) January 4, 2026

Motivos para manter o Nuno Janeiro na #1Companhia 👉🏼👈🏼 pic.twitter.com/k7RkwnDsj8 — Ricky (@RickMick89) January 4, 2026

Hoje, Nuno Janeiro é pai de um menino, Dinis, de oito anos, fruto da relação com Rita Soares. Depois dos Morangos, fez novelas de sucesso da TVI, como Fascínios, Flor do Mar e Mar de Paixão. Em 2015, participou também no Dança com as Estrelas e, agora, aceitou o desafio da 1ª Companhia.