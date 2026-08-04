Arrepiante! Irmã de Nuno revela a promessa que fez aos pais antes da despedida: «No último adeus...»

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A passagem de Nuno pelo Big Brother Verão tem dado muito que falar. A irmã, Tatiana, convidada do Dois às 10, falou sobre o percurso do concorrente e recordou um dos períodos mais difíceis da vida da família.

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Tatiana esteve à conversa no programa Dois às 10, da TVI, onde partilhou vários detalhes sobre a participação do irmão, Nuno, no Big Brother Verão. Durante a entrevista, acabou por recordar a dor que ambos viveram após perderem os pais num curto espaço de tempo.

A mãe faleceu aos 57 anos, na sequência de um cancro incurável. Quatro anos depois, também o pai morreu, devido a problemas cardíacos, deixando os dois irmãos unidos por uma ligação que se tornou ainda mais forte.

Foi precisamente antes da morte da mãe que Tatiana fez uma promessa que continua a cumprir até hoje: «Prometi à minha mãe que ia cuidar do meu irmão», revelou.

Embora tenha saído de Portugal aos 15 anos para estudar em Inglaterra, Tatiana explicou que a distância nunca abalou a relação entre ambos. Pelo contrário, garantiu que sempre fizeram questão de manter contacto diário através de videochamadas e que continuam a reunir-se em todas as épocas festivas para recordar e homenagear os pais.

Ao comentar o desempenho de Nuno no reality show, a irmã confessou sentir um enorme orgulho por vê-lo mostrar um lado mais emotivo, algo que, segundo explicou, raramente acontecia fora da casa: «Estou muito orgulhosa por o ver aprender a falar dos sentimentos», afirmou.

Questionada sobre a ligação de Nuno a Raquel e Sara,Tatiana afastou qualquer hipótese de existir interesse amoroso entre o irmão e Raquel. Já em relação a Sara, admitiu que os dois demonstram uma grande cumplicidade, preferindo, ainda assim, não tirar conclusões sobre o rumo da relação após o programa.

Veja o vídeo.

 

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