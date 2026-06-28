Ninguém esperava: Concorrente do Big Brother Verão já representou uma seleção e passou pelo Manchester City

Ao Minuto

Há 11 min
João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

Hoje às 11:56
João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”
03:18

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Hoje às 11:52
João Ricardo abre o coração sobre o que sente por Sara
07:47

João Ricardo abre o coração sobre o que sente por Sara

Hoje às 11:42
João Ricardo critica Pedro Jorge: “Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso por causa dele não é humilde”
01:32

João Ricardo critica Pedro Jorge: “Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso por causa dele não é humilde”

Hoje às 11:40
João Ricardo reage a críticas de Marcia Soares: “Se a Marcia acha que me chamar cobarde está certo…”
05:06

João Ricardo reage a críticas de Marcia Soares: “Se a Marcia acha que me chamar cobarde está certo…”

Hoje às 11:34
Não estava à espera. João Ricardo revela o que descobriu após sair do “Secret Story – Desafio Final”
07:13

Não estava à espera. João Ricardo revela o que descobriu após sair do “Secret Story – Desafio Final”

Hoje às 11:12
Cláudio Ramos começa entrevista com gafe e João Ricardo reage: “Fez de propósito”
00:47

Cláudio Ramos começa entrevista com gafe e João Ricardo reage: “Fez de propósito”

Hoje às 10:23
Cláudio Ramos sobre a vitória de Pedro Jorge: “Ele tem o ego muito inflamado”
09:35

Cláudio Ramos sobre a vitória de Pedro Jorge: “Ele tem o ego muito inflamado”

Hoje às 10:21
Há um detalhe que liga Pedro Jorge ao irmão de Cláudio Ramos. Apresentador explica
09:35

Há um detalhe que liga Pedro Jorge ao irmão de Cláudio Ramos. Apresentador explica

Ontem às 19:58
Reviravolta inesperada no ‘Gangue dos Frescos’: antigas rivais voltam a aproximar-se… mas nem todos querem paz

Reviravolta inesperada no ‘Gangue dos Frescos’: antigas rivais voltam a aproximar-se… mas nem todos querem paz

Ontem às 19:21
Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

27 jun, 21:11
Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

27 jun, 21:09
Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens

Liliana Filipa arrasa com fotos escaldantes em destino paradisíaco perto de Portugal. Veja as melhores imagens

27 jun, 19:20
Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

27 jun, 18:50
É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

27 jun, 18:17
Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

27 jun, 17:51
Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

27 jun, 17:02
É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial»

É oficial! Francisco Monteiro tem novo amor e revelou todos os detalhes: «Finalmente encontrei uma pessoa mesmo especial»

Acompanhe ao minuto
Ninguém esperava: Concorrente do Big Brother Verão já representou uma seleção e passou pelo Manchester City - TVI

Ninguém esperava: Concorrente do Big Brother Verão já representou uma seleção e passou pelo Manchester City

  • Big Brother
  • Ontem às 23:08

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Nuno já conhecia bem a pressão da competição. O concorrente do Big Brother Verão tem um passado ligado ao futebol profissional e, ao longo da carreira, passou por clubes de renome, entre os quais o Manchester City.

Relacionados

O Big Brother Verão já arrancou e promete uma edição marcada por muitas emoções, estratégias e reviravoltas. Depois do sucesso da última temporada, o reality show regressa com uma novidade: um grupo de concorrentes anónimos, prontos para dar tudo pela vitória.

Entre os novos rostos está Nuno, que chega ao programa com um percurso muito diferente da maioria dos colegas. O concorrente é jogador de futebol e já representou vários clubes ao longo da carreira.

Um dos capítulos mais surpreendentes do seu percurso aconteceu em Inglaterra, onde integrou a formação do Manchester City, um dos maiores clubes do futebol mundial. Embora nem todos os espectadores conhecessem este detalhe, a passagem pelo emblema inglês faz parte do currículo desportivo de Nuno e demonstra que, antes da aventura televisiva, já estava habituado a competir em contextos de elevado nível.

Além da experiência no futebol inglês, Nuno também vestiu a camisola do Portimonense, reforçando um percurso construído entre Portugal e o estrangeiro. No que toca à seleção, representa a seleção de Macau.

Agora, deixa temporariamente os relvados para enfrentar um desafio completamente diferente. Em vez de lutar por vitórias dentro das quatro linhas, Nuno terá de conquistar o público e ultrapassar as estratégias, alianças e nomeações do Big Brother Verão, numa edição que promete aquecer ainda mais os meses de verão.

A nova edição traz ainda mudanças significativas na casa. Foi criada uma nova área, integrada no espaço principal, onde os participantes terão de enfrentar condições mais difíceis, recursos limitados e desafios constantes. Já as tradicionais provas do Líder estão de volta e continuam a desempenhar um papel decisivo, já que o vencedor terá o poder de influenciar o rumo do jogo e o destino dos restantes concorrentes. Tudo indica que o verão será intenso dentro da casa mais vigiada do país.

 

Continue a ler

Relacionados

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

Já participou num Big Brother e ficou a um passo da vitória: conheça a nova concorrente que já fez história

Big Brother Verão muda de voz: Saiba quem está por detrás do 'Big'

Quem são os concorrentes do Big Brother Verão 2026? Saiba tudo sobre os novos habitantes da casa

Mais Vistos

01:51

«Quase a falecer de saudades»: 'Big' deixa Maria Botelho Moniz sem palavras após elogios

Big Brother
Ontem às 21:35
1

Inês Morais expõe pormenores da conversa com João Ricardo depois da gala do Desafio Final: «Ele reconhece que...»

27 jun, 17:51
2

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

26 jun, 11:05
3

Ninguém esperava: Concorrente do Big Brother Verão já representou uma seleção e passou pelo Manchester City

Big Brother
Ontem às 23:08
4
01:37

«(...) O que é que vieste para cá fazer?»: Tatiana apanha Ana Luísa de surpresa com questão de peso

Big Brother
Há 3h e 43min
5

Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

Big Brother
Ontem às 19:21
6

Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Big Brother
27 jun, 18:17
7

Um feito ao alcance de poucos: Estes são os únicos bicampeões dos reality shows em Portugal. Conheça o percurso de cada um

Big Brother
27 jun, 19:20
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:21

Esta concorrente foi a Fátima e faz uma promessa. Está na hora de a cumprir: Veja o primeiro mergulho desta edição

Big Brother
Hoje às 00:51
07:25

Sem grandes hesitações, estas são as primeiras nomeações na Casa

Big Brother
Hoje às 00:47
02:38

A escolha que azedou o clima: Este foi o primeiro bate-boca desta edição do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 23:41

Big Brother Verão 2026: Descubra quem entrou na nova edição

Big Brother
Ontem às 21:37
01:38

Entre Engenharia Civil e romances falhados, fique a conhecer o Pedro

Big Brother
Ontem às 23:28
02:23

Ana Luísa diz viver num Big Brother há 30 anos e a história deixa todos a chorar a rir

Big Brother
Ontem às 23:13
01:27

Do Brasil à casa da Malveira. Diego é tarólogo e muito mais. Fique a conhecer este concorrente

Big Brother
Ontem às 23:03