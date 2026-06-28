Ninguém esperava: Concorrente do Big Brother Verão já representou uma seleção e passou pelo Manchester City

Quem são os concorrentes do Big Brother Verão 2026? Saiba tudo sobre os novos habitantes da casa

Já participou num Big Brother e ficou a um passo da vitória: conheça a nova concorrente que já fez história

O Big Brother Verão já arrancou e promete uma edição marcada por muitas emoções, estratégias e reviravoltas. Depois do sucesso da última temporada, o reality show regressa com uma novidade: um grupo de concorrentes anónimos, prontos para dar tudo pela vitória.

Entre os novos rostos está Nuno, que chega ao programa com um percurso muito diferente da maioria dos colegas. O concorrente é jogador de futebol e já representou vários clubes ao longo da carreira.

Um dos capítulos mais surpreendentes do seu percurso aconteceu em Inglaterra, onde integrou a formação do Manchester City, um dos maiores clubes do futebol mundial. Embora nem todos os espectadores conhecessem este detalhe, a passagem pelo emblema inglês faz parte do currículo desportivo de Nuno e demonstra que, antes da aventura televisiva, já estava habituado a competir em contextos de elevado nível.

Além da experiência no futebol inglês, Nuno também vestiu a camisola do Portimonense, reforçando um percurso construído entre Portugal e o estrangeiro. No que toca à seleção, representa a seleção de Macau.

Agora, deixa temporariamente os relvados para enfrentar um desafio completamente diferente. Em vez de lutar por vitórias dentro das quatro linhas, Nuno terá de conquistar o público e ultrapassar as estratégias, alianças e nomeações do Big Brother Verão, numa edição que promete aquecer ainda mais os meses de verão.

A nova edição traz ainda mudanças significativas na casa. Foi criada uma nova área, integrada no espaço principal, onde os participantes terão de enfrentar condições mais difíceis, recursos limitados e desafios constantes. Já as tradicionais provas do Líder estão de volta e continuam a desempenhar um papel decisivo, já que o vencedor terá o poder de influenciar o rumo do jogo e o destino dos restantes concorrentes. Tudo indica que o verão será intenso dentro da casa mais vigiada do país.