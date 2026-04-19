Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

Ao Minuto

Há 11 min
Prestes a ser revelado? Pistas para o segredo da Voz deixam os concorrentes ao rubro
01:09

Prestes a ser revelado? Pistas para o segredo da Voz deixam os concorrentes ao rubro

Há 12 min
Tiago recebe mensagem especial do exterior. O gesto denunciou tudo o que estava a sentir
01:47

Tiago recebe mensagem especial do exterior. O gesto denunciou tudo o que estava a sentir

Há 14 min
A ferver! Liliana e Ana pegam-se em direto. Cristina Ferreira e Voz são obrigadas a intervir
05:46

A ferver! Liliana e Ana pegam-se em direto. Cristina Ferreira e Voz são obrigadas a intervir

Há 16 min
Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

Há 16 min
Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

Há 20 min
«Nomeaste-me sem razão»: Hugo vai contra Liliana
04:56

«Nomeaste-me sem razão»: Hugo vai contra Liliana

Há 21 min
João vai contra Flávio Furtado: «Os sentimentos na casa são vividos com outra intensidade»
01:23

João vai contra Flávio Furtado: «Os sentimentos na casa são vividos com outra intensidade»

Há 28 min
«Tão tóxico como o grupo que se juntou»: Flávio Furtado não deixa nada por dizer a Ricardo João
05:35

«Tão tóxico como o grupo que se juntou»: Flávio Furtado não deixa nada por dizer a Ricardo João

Há 34 min
Hilariante! Hugo ouve mensagem de Ricardo João, mas foi o que contou a seguir que “roubou” todas as atenções
02:32

Hilariante! Hugo ouve mensagem de Ricardo João, mas foi o que contou a seguir que “roubou” todas as atenções

Há 36 min
Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Há 37 min
Tiago merece ser o vencedor? Cristina Ferreira questiona Diogo
04:25

Tiago merece ser o vencedor? Cristina Ferreira questiona Diogo

Há 42 min
Desistência de Ricardo João tem culpado? Sara “aponta o dedo” a Tiago
02:27

Desistência de Ricardo João tem culpado? Sara “aponta o dedo” a Tiago

Há 45 min
Hugo acusa Eva de “usar” Tiago: «A aproximação foi muito repentina»
06:10

Hugo acusa Eva de “usar” Tiago: «A aproximação foi muito repentina»

Há 1h e 7min
Ana desfaz-se em lágrimas com mensagem especial, mas o que veio a seguir deixou o público a rir à gargalhada
02:27

Ana desfaz-se em lágrimas com mensagem especial, mas o que veio a seguir deixou o público a rir à gargalhada

Há 1h e 10min
Depois de ver Ariana dançar ao som de músicas polémicas, Cristina Ferreira dá dica de ouro à ex-concorrente
01:41

Depois de ver Ariana dançar ao som de músicas polémicas, Cristina Ferreira dá dica de ouro à ex-concorrente

Há 1h e 10min
Tenso! Depois de ver algo fora do Secret Story, é isto que Ariana quer perguntar a Diogo. E envolve Eva
01:41

Tenso! Depois de ver algo fora do Secret Story, é isto que Ariana quer perguntar a Diogo. E envolve Eva

Há 1h e 13min
Balões dão acesso a privilégio especial. Saiba o que “escondem”
04:58

Balões dão acesso a privilégio especial. Saiba o que “escondem”

Há 1h e 13min
«Quero que…»: Diogo recebe mensagem de Ariana e fica com sorriso “de orelha a orelha”
02:30

«Quero que…»: Diogo recebe mensagem de Ariana e fica com sorriso “de orelha a orelha”

Acompanhe ao minuto
Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala - TVI

Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

  • Secret Story
  • Ontem às 18:38

A penúltima gala do Secret Story 10 promete ser uma noite de emoções fortes e também de grandes confrontos. Contamos-lhe tudo.

A gala deste domingo é a última antes da grande final do Secret Story 10 e promete surpresas emotivas, outras explosivas. Contamos-lhe tudo o que pode esperar da noite de hoje!

A poucos dias da Grande Final, os concorrentes afinam as últimas estratégias. Esta noite, as rivalidades vão ser postas à prova!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Mensagens do exterior, enviadas por ex-concorrentes, invadem a casa na gala de hoje. O que terão a dizer? E será que todos as vão ouvir? Não pode perder este momento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

As últimas nomeações do Secret Story voltam a apanhar os concorrentes de surpresa! Descubra tudo na gala de hoje!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Esta noite, ficamos a conhecer o primeiro finalista do Secret Story 10! Quem vai conquistar o passaporte para a Final?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Esta noite, a coragem tem um preço alto! Não perca!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Continue a ler

Mais Vistos

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Big Brother
Ontem às 19:40
1

Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

Ontem às 18:38
2

Sem tatuagens e sem procedimentos estéticos: Jéssica surge completamente diferente em fotos inéditas

15 abr, 16:50
3

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

15 abr, 22:37
4

Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»

10 abr, 10:16
5

Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

10 abr, 14:13
6
01:28

Música viral leva Tiago, Jéssica e Sara a "abrir a pista de dança" durante as limpezas

Secret Story
18 abr, 12:28
7
01:28

Música viral leva Tiago, Jéssica e Sara a "abrir a pista de dança" durante as limpezas

Secret Story
18 abr, 12:28
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

14 abr, 16:46
01:27

Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

Secret Story
15 abr, 19:20

Ana arrasa jogo de Eva e questiona vitória: «Diz-me qual é o argumento para ela levar o caneco»

14 abr, 10:23
04:12

Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»

Secret Story
14 abr, 22:05

Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

13 abr, 16:10

Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

13 abr, 15:14

Digno de meme! Em plena gala, irmã de Eva tem reação inédita ao confessionário com Tiago: e até o marido se «queixou»

13 abr, 11:12