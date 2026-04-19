Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

A gala deste domingo é a última antes da grande final do Secret Story 10 e promete surpresas emotivas, outras explosivas. Contamos-lhe tudo o que pode esperar da noite de hoje!

A poucos dias da Grande Final, os concorrentes afinam as últimas estratégias. Esta noite, as rivalidades vão ser postas à prova!

Mensagens do exterior, enviadas por ex-concorrentes, invadem a casa na gala de hoje. O que terão a dizer? E será que todos as vão ouvir? Não pode perder este momento.

As últimas nomeações do Secret Story voltam a apanhar os concorrentes de surpresa! Descubra tudo na gala de hoje!

Esta noite, ficamos a conhecer o primeiro finalista do Secret Story 10! Quem vai conquistar o passaporte para a Final?

Esta noite, a coragem tem um preço alto! Não perca!