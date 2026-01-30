Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

Paulo Andrade tem vindo a conquistar o público da 1.ª Companhia com a sua veia militar. O que poucos sabem é que o "Bigodinho Arrebitado", como é conhecido pelos recrutas, tem agora uma profissão inesperada e bem longe dos quartéis militares.

Atualmente, Paulo Andrade é agente de seguros, mas mantém viva a paixão militar como instrutor na 1.ª Companhia.

O instrutor Andrade iniciou o seu percurso nas tropas paraquedistas em 1991 e tem mais de três décadas de serviço militar. Entre as suas qualificações destacam-se o Curso de Instrutores de Paraquedismo, o Curso de Queda Livre e o Curso de Inspetor de Abastecimento Aéreo.