Longe dos quartéis militares, Instrutor Paulo Marques tem uma paixão escondida. E pode surpreendê-lo

Paulo Marques marcou a história da 1ªCompanhia como um dos instrutores da 1ª Companhia nas duas primeiras edições, em 2005. Hoje está de volta à 1ª Companhia, volta a marcar presença com algumas presenças pontuais e um amor evidente nas redes sociais.
Para além da carreira militar, o Instrutor tem outra grande paixão que não esconde: as motas.
Paulo Marques foi tenente na tropa paraquedista do Exército português entre 1995 e 2005. Hoje, a sua página de Facebook revela uma faceta diferente da vida militar. O ex-instrutor partilha constantemente fotografias relacionadas com o mundo das motas, deixando claro o amor que tem por esta paixão.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, é visível que Paulo Marques é presença assídua em eventos motorizados, mostrando que a adrenalina continua a fazer parte da sua vida.