Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...» - TVI

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

  • Secret Story
  • Ontem às 11:23

Pedro Bianchi Prata prestou uma homenagem arrepiante a alguém muito especial.

Pedro Bianchi Prata está de luto. Morreu um grande amigo do noivo de Maria Botelho Moniz e esta quinta-feira, 11 de dezembro, foi o dia do último adeus a Vasco, que partilhava com o piloto a paixão pelas motas.

Nas redes sociais, Pedro Bianchi Prata prestou uma homenagem arrepiante ao amigo especial. «Hoje foi o dia da última despedida do Vasco. Um dia difícil, em que tivemos de dizer adeus a alguém que marcou a vida de muita gente», começou por escrever.

E prosseguiu: «Foi importante reencontrar tantos amigos dele: família, amigos de infância, pessoas das motas e das aventuras de tantos anos. Esta despedida foi importante porque chorámos juntos, rimos juntos, lembrámos histórias antigas e aventuras que vivemos. São memórias que nos deixam sempre um sorriso nos lábios.»

«Muita gente veio agradecer-me pelas palavras que escrevi antes, mas não precisam de agradecer. Eu apenas disse aquilo que sempre senti e aquilo que todos sabemos: o Vasco foi especial e vai continuar presente na nossa memória e no nosso coração», adiantou ainda o noivo de Maria Botelho Moniz. «Com ele deixei também um bocadinho do deserto, um bocadinho da areia e das dunas, porque ele sempre me dizia que um dia queria ir lá andar de moto comigo. Não aconteceu… mas levei um pouco desse sonho com ele», disse.

«A vida muda muito depressa, às vezes de um momento para o outro. Hoje senti isso outra vez», findou. 

Veja tudo aqui:

Continue a ler

