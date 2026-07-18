Famoso escritor português reage ao caso de Raquel e Nuno. E a Internet não fala de outra coisa

Emocionante e muito dura. A curva da vida de Raquel capaz de arrepiar qualquer um: «A maior dor da minha vida»

O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

O conhecido escritor, Pedro Chagas Freitas, recorreu às redes sociais para partilhar uma longa reflexão sobre a dinâmica entre os dois concorrentes, Raquel e Nuno, deixando claro que acompanha o reality show não para julgar, mas para refletir sobre o comportamento humano. «Não escrevo para crucificar. Quem sou eu? Vejo reality shows para pensar em quem sou, em quem seria eu ali», começou por escrever, acrescentando que encara o «Big Brother» como «um laboratório» onde «os mecanismos da condição humana aparecem ampliados».

Ao analisar a relação entre Raquel e Nuno, Pedro Chagas Freitas considera que o que está em causa vai muito além de um romance falhado. «O que vejo entre o Nuno e a Raquel não é um romance, não é uma desilusão amorosa. É um homem que disse que não várias vezes; é uma mulher que continua a perguntar-lhe porque deixou de gostar dela, que alterna entre a ameaça e a fragilidade, entre a culpa e a sedução, entre a acusação e a vitimização», escreveu.

O autor destacou ainda a forma como vê a postura de Nuno dentro da casa, admitindo sentir que o concorrente vive uma situação de grande desconforto. «Há nele um tipo de olhar: o olhar de quem procura uma saída sem destruir quem está à sua frente, de quem começa a medir cada palavra para não provocar uma explosão emocional», referiu.

Na publicação, Pedro Chagas Freitas aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre a forma como a sociedade encara as relações amorosas. «O amor não é aquele que insiste até ao limite, não é aquele que vence pelo cansaço. A incapacidade de aceitar a liberdade do outro nunca será uma virtude, muito menos uma coisa bonita», afirmou, defendendo que «temos de deixar de ensinar a conquistar e passar a ensinar a aceitar».

Apesar das críticas ao comportamento de Raquel, o escritor fez questão de sublinhar que não pretende rotular a concorrente. «A Raquel não é um monstro. Eu não acredito em monstros; acredito em pessoas partidas, acredito numa história antes do comportamento. Compreender não significa normalizar», escreveu.

Pedro Chagas Freitas terminou a reflexão deixando uma mensagem de apoio a Nuno e apelando à empatia perante situações semelhantes. «Não podemos normalizar algo assim. Nenhuma mulher ou nenhum homem tem o direito de fazer alguém viver assim. Eu sinto o Nuno assustado. Um homem assustado não é um homem fraco. Nenhuma pessoa assustada é uma pessoa fraca. Que nunca ninguém se esqueça disso.»