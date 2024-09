Pedro Crispim partilha «tesourinho» no mundo da televisão e faz reflexão: «Irei-me sentir sempre um priveligiado...»

«Relação» entre Maycon e Renata tremida? Renata desabafa com Maria: «Eu gosto muito dele, mas...»

Pedro Crispim, comentador da Casa dos Segredos, recorreu ao Instagram na manhã desta segunda-feira, onde partilhou um «tesourinho» seu dos tempos de televisão.

«Em Setembro de 2005 estreei-me em televisão com 24 anos. O programa chamava-se “Esquadrão G”, e era transmitido pela SIC. Para o ano faço 20 anos deste meu toca e foge televisivo», começou por recordar.

«Em cada experiência que me foi confiada, fui-me apaixonando cada vez mais pela caixinha mágica, aprendendo e crescendo como profissional nisto que é a comunicação e o entretenimento. E por isso, irei sentir-me sempre um privilegiado», continuou.

«Estimulado por equipas brilhantes e profissionais inspiradores segui em frente, sem pressas, sem pedir nada e sem nunca depender. Mas, ao mesmo tempo nunca me senti parte nem da indústria de moda onde comecei há mais de 30 anos, nem da televisão. Mas, confesso que nunca fiz questão de fazer.», escreveu.

«Acredito que tenho desta forma uma visão muito mais ampla, cirúrgica e emocionalmente distante. Embora adore aquilo que faço, cada vez me sinto menos identificado com aqueles que são os bastidores destes meios. Por sua vez, canalizo toda essa energia e invisto esse tempo na minha função e espaço, 100% focado no meu caminho. Está tudo certo!», concluiu.