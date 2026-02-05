Ao Minuto

Há 30 min
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Há 2h e 32min
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Há 2h e 44min
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Há 3h e 33min
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Há 3h e 43min
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Hoje às 18:21
Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Hoje às 17:56
Marcia Soares esclarece relação com Francisco Monteiro e não esconde: «Ao início, foi complicado voltar...»

Hoje às 16:43
Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Hoje às 16:35
Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Hoje às 15:18
Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Hoje às 12:54
Namorada de Maycon esclarece a maior dúvida que existe sobre a discussão antes da tragédia

Hoje às 10:56
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Hoje às 10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
04:58

Hoje às 10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
01:02

Hoje às 10:29
Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”
08:50

Hoje às 10:18
Cláudio Ramos revela ter trocado mensagens com a namorada de Maycon Douglas: “Ela tem uma mágoa”
07:35

Hoje às 10:17
Cristina Ferreira reage a desabafo da namorada de Maycon Douglas: “Fica uma marca”
07:35

Hoje às 10:15
Namorada de Maycon fala pela última vez e revela pressentimento que a assombrou no dia do desaparecimento

Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

  Hoje às 10:56

Pedro Jorge celebra o aniversário da filha, Yara, e revela o álbum privado de fotografias de família

Hoje é um dia muito especial para Pedro Jorge e Marisa. É que a filha mais velha do casal está de parabéns e completa seis anos. O vencedor do Secret Story já assinalou a data nas redes sociais. Pedro Jorge partilhou o álbum de fotografias privado da família e revelou algumas imagens nunca antes vistas.

«Hoje a minha princesa faz 6 anos. Seis anos do sorriso que ilumina os meus dias, do abraço que cura tudo e do amor mais puro que eu alguma vez já senti.

Que a vida te devolva em sonhos tudo o que tu espalhas em alegria, minha Yarita. O papa AMA-TE», escreveu.  

Percorra a galeria e veja as imagens. 

Filha de Pedro Jorge e Marisa imita Cristina Ferreira e o resultado é irresistível

Pedro Jorge e Marisa continuam a viver dias felizes e agitados após a final história do Secret Story. Um mês depois do dia que sagrou Pedro Jorge como campeão, Marisa publicou um vídeo amoroso da filha mais velha, que mostra a menina a imitar a apresentadora Cristina Ferreira na perfeição. O reality show da TVI terminou na noite do dia 31 de dezembro de 2025.

Yara mostra-se a representar o momento em que Cristina Ferreira anunciou o vencedor do cheque de 250 mil euros.

«Diretamente da TV cá de casa. A Yara no papel de Cristina Ferreira »,  descreveu Marisa Pires na legenda do vídeo.  

Veja aqui o momento: 

Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos

O último domingo, 25 de janeiro, ficou marcado por um momento especial para Marisa e Pedro Jorge. O casal, conhecido pela participação no Secret Story 9, decidiu transformar o dia num verdadeiro programa em família e levou os filhos, Yara e Théo, a assistir ao encontro entre o Benfica e o Estrela da Amadora, referente à 19.ª jornada da Liga Portugal. A partida terminou com uma vitória expressiva das águias por 4-0.

Para Yara, de apenas cinco anos, a experiência teve um significado ainda maior, já que foi a sua estreia no Estádio da Luz. O momento foi partilhado por Marisa nas redes sociais, através de um vídeo onde não escondeu a alegria da filha, descrevendo-a como “radiante” na sua primeira visita ao recinto encarnado.

No vídeo divulgado, Yara mostrou-se entusiasmada e aproveitou para enviar uma mensagem divertida, revelando o seu apoio ao Benfica, ao celebrar o resultado do jogo e confessando a felicidade por ter vivido, pela primeira vez, a atmosfera do Estádio da Luz, e deixou ainda a promessa de que esta não será a última visita.

