Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

Hoje é um dia muito especial para Pedro Jorge e Marisa. É que a filha mais velha do casal está de parabéns e completa seis anos. O vencedor do Secret Story já assinalou a data nas redes sociais. Pedro Jorge partilhou o álbum de fotografias privado da família e revelou algumas imagens nunca antes vistas.

«Hoje a minha princesa faz 6 anos. Seis anos do sorriso que ilumina os meus dias, do abraço que cura tudo e do amor mais puro que eu alguma vez já senti.

Que a vida te devolva em sonhos tudo o que tu espalhas em alegria, minha Yarita. O papa AMA-TE», escreveu.

Filha de Pedro Jorge e Marisa imita Cristina Ferreira e o resultado é irresistível

Pedro Jorge e Marisa continuam a viver dias felizes e agitados após a final história do Secret Story. Um mês depois do dia que sagrou Pedro Jorge como campeão, Marisa publicou um vídeo amoroso da filha mais velha, que mostra a menina a imitar a apresentadora Cristina Ferreira na perfeição. O reality show da TVI terminou na noite do dia 31 de dezembro de 2025.

Yara mostra-se a representar o momento em que Cristina Ferreira anunciou o vencedor do cheque de 250 mil euros.

«Diretamente da TV cá de casa. A Yara no papel de Cristina Ferreira », descreveu Marisa Pires na legenda do vídeo.

Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos

O último domingo, 25 de janeiro, ficou marcado por um momento especial para Marisa e Pedro Jorge. O casal, conhecido pela participação no Secret Story 9, decidiu transformar o dia num verdadeiro programa em família e levou os filhos, Yara e Théo, a assistir ao encontro entre o Benfica e o Estrela da Amadora, referente à 19.ª jornada da Liga Portugal. A partida terminou com uma vitória expressiva das águias por 4-0.

Para Yara, de apenas cinco anos, a experiência teve um significado ainda maior, já que foi a sua estreia no Estádio da Luz. O momento foi partilhado por Marisa nas redes sociais, através de um vídeo onde não escondeu a alegria da filha, descrevendo-a como “radiante” na sua primeira visita ao recinto encarnado.

No vídeo divulgado, Yara mostrou-se entusiasmada e aproveitou para enviar uma mensagem divertida, revelando o seu apoio ao Benfica, ao celebrar o resultado do jogo e confessando a felicidade por ter vivido, pela primeira vez, a atmosfera do Estádio da Luz, e deixou ainda a promessa de que esta não será a última visita.