Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Chegou o Carnaval e os filhos de Pedro Jorge e Marisa já andam pelas ruas a festejar. O vencedor do último Secret Story recorreu às redes sociais para mostrar fotografias dos dois filhos, Yara e Théo, vestidos a rigor. «Se o Carnaval é para ser vivido a sério… então estamos no caminho certo. Transformações oficiais do dia: de anjinhos a super-heróis em três segundos», relatou Marisa.

«O Carnaval com Yara e Theo: começa cedo e termina… quando eles deixam», relatou Pedro Jorge.

Veja as imagens na galeria.

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Enquanto Pedro Jorge e Marisa Pires estiveram dentro do Secret Story 9, muito se especulou sobre alegadas desavenças entre as famílias do casal. Agora, os dois puseram tudo em pratos limpos.

Pedro e Marisa foram convidados do podcast The Leite Show, de Flávio Furtado. O anfitrião quis saber se a mãe de Pedro Jorge proibiu a família de Marisa Pires de ver os filhos de ambos e os dois decidiram esclarecer.

«Posso dizer que foi assim, assim. Eu e o Pedro somos o ponto de ligação entre as duas famílias, eles estão em pontos opostos. Temos noção que a minha sogra, sozinha, ia ser muito difícil pegar nos miúdos e ir da Covilhã para Viseu, onde está a minha família. Sabíamos que isto poderia acontecer», começou por referir Marisa.

Pedro adiantou: «E eu disse à minha mãe que, se tiverem de ir, que venham eles. Para ela não andar sozinha com os miúdos na estrada. Preocupa-me isso. Se querem ver os garotos, visitem os garotos.»

Pedro Jorge sem papas na língua: «Pessoas que não fazem parte da família, envolveram-se na guerra»

Flávio Furtado também questionou Pedro Jorge sobre uma afirmação que este fez numa entrevista que deu após sair da casa: «O meu sonho tornou-se num pesadelo», referindo-se ao facto de terem surgido algumas guerras familiares na sequência desta experiência.

«Acho que as pessoas que não fazem parte da família também se envolveram na guerra, mais com a família da Marisa. E depois a irmã dela seguiu esses passos... houve ali uma quezília, não sei bem como é que isto começou», disse.

E prosseguiu: «Acho que a minha mãe era a tutora, tinha ali uma grande responsabilidade e quis protegê-los. Ela não queria que acontecesse nada aos meninos, apesar de saber que eles estariam sempre em boas mãos. Ainda assim, existe sempre aquele receio...»

Marisa também quis opinar sobre o tema. «Quando é muita gente envolvida, dá mais confusão. Nunca pensámos que iria dar esta confusão toda. Querem tanto envolver-se que depois dá nisto...», rematou.