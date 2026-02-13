Ao Minuto

Há 2h e 1min
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Há 3h e 8min
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Há 3h e 37min
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Hoje às 16:04
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Hoje às 15:56
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Hoje às 12:28
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:24
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:19
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Hoje às 12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
02:34

Hoje às 11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
01:25

Hoje às 11:54
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
06:55

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Hoje às 11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
03:49

Hoje às 11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
03:49

Hoje às 11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
01:21

Hoje às 11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
01:21

Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Chegou o Carnaval e Pedro Jorge e Marisa vestiram os dois filhos a rigor. E os disfarces são encantadores

Chegou o Carnaval e os filhos de Pedro Jorge e Marisa já andam pelas ruas a festejar. O vencedor do último Secret Story recorreu às redes sociais para mostrar fotografias dos dois filhos, Yara e Théo, vestidos a rigor. «Se o Carnaval é para ser vivido a sério… então estamos no caminho certo. Transformações oficiais do dia: de anjinhos a super-heróis em três segundos», relatou Marisa.

«O Carnaval com Yara e Theo: começa cedo e termina… quando eles deixam», relatou Pedro Jorge.

Veja as imagens na galeria. 

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Enquanto Pedro Jorge e Marisa Pires estiveram dentro do Secret Story 9, muito se especulou sobre alegadas desavenças entre as famílias do casal. Agora, os dois puseram tudo em pratos limpos.

Pedro e Marisa foram convidados do podcast The Leite Show, de Flávio Furtado. O anfitrião quis saber se a mãe de Pedro Jorge proibiu a família de Marisa Pires de ver os filhos de ambos e os dois decidiram esclarecer.

«Posso dizer que foi assim, assim. Eu e o Pedro somos o ponto de ligação entre as duas famílias, eles estão em pontos opostos. Temos noção que a minha sogra, sozinha, ia ser muito difícil pegar nos miúdos e ir da Covilhã para Viseu, onde está a minha família. Sabíamos que isto poderia acontecer», começou por referir Marisa.

Pedro adiantou: «E eu disse à minha mãe que, se tiverem de ir, que venham eles. Para ela não andar sozinha com os miúdos na estrada. Preocupa-me isso. Se querem ver os garotos, visitem os garotos.»

Pedro Jorge sem papas na língua: «Pessoas que não fazem parte da família, envolveram-se na guerra»

Flávio Furtado também questionou Pedro Jorge sobre uma afirmação que este fez numa entrevista que deu após sair da casa: «O meu sonho tornou-se num pesadelo», referindo-se ao facto de terem surgido algumas guerras familiares na sequência desta experiência.

«Acho que as pessoas que não fazem parte da família também se envolveram na guerra, mais com a família da Marisa. E depois a irmã dela seguiu esses passos... houve ali uma quezília, não sei bem como é que isto começou», disse.

E prosseguiu: «Acho que a minha mãe era a tutora, tinha ali uma grande responsabilidade e quis protegê-los. Ela não queria que acontecesse nada aos meninos, apesar de saber que eles estariam sempre em boas mãos. Ainda assim, existe sempre aquele receio...»

Marisa também quis opinar sobre o tema. «Quando é muita gente envolvida, dá mais confusão. Nunca pensámos que iria dar esta confusão toda. Querem tanto envolver-se que depois dá nisto...», rematou.

Pode ver aqui a entrevista na íntegra:

 

