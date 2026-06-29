Polémica está longe do fim: Gabriel Sousa lança duras críticas à vitória de Pedro Jorge

Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo

É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

A vitória de Pedro Jorge na grande final do Desafio Final, realizada na passada sexta-feira, 26 de junho, continua a dar que falar. O concorrente conquistou o primeiro lugar com 58% dos votos, enquanto João Ricardo ficou em segundo, com 42%. Leandro Martins terminou na terceira posição, com 19%, e Marisa Susana foi a menos votada da final, arrecadando apenas 1%.

Entre as muitas reações que surgiram após o anúncio do vencedor, destacou-se a de Gabriel Sousa, antigo concorrente do Big Brother 2024, que não escondeu a sua discordância com o desfecho. Nas redes sociais, partilhou a imagem com os resultados finais, editando a fotografia de Pedro Jorge com um emoji de palhaço e acrescentando a legenda: «Não tô entendendo».

Mas a publicação não ficou por aí. Gabriel fez questão de mostrar quem, para si, merecia levar o prémio para casa, deixando uma mensagem de apoio a João Ricardo: «Dinheiro gera dinheiro e fanatismo gera vencedores! Meu querido @jorriferreira serás sempre o meu vencedor, um jogador completo com uma personalidade que me conquistou desde o 1º dia que te conheci!».

A posição do ex-concorrente não surpreendeu muitos seguidores, tendo em conta a polémica que protagonizou recentemente com Marisa Pires, companheira de Pedro Jorge. Os dois envolveram-se numa troca de acusações relacionada com uma alegada parceria na área da limpeza de estofos, conflito que rapidamente passou das redes sociais para a televisão, culminando num frente a frente em direto na CMTV.

Com esta nova publicação, Gabriel Sousa volta a mostrar que continua longe de aceitar a vitória de Pedro Jorge, reacendendo uma rivalidade que promete continuar a dar que falar mesmo depois do fim do reality show.