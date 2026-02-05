Ao Minuto

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...» - TVI

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Pedro Jorge não conteve as emoções ao falar sobre a sua amizade com Leandro, que começou no Secret Story 9, mas não vingou cá fora.

Pedro não conteve as lágrimas ao falar da rutura da sua amizade com Leandro. O vencedor do Secret Story 9 e a mulher, Marisa, estiveram no Bom Dia Alegria desta terça-feira, 3 de fevereiro, onde falaram sobre alguns laços que criaram dentro da casa.

O futebolista, de 28 anos, confessou que, depois de Marisa Susana ter sido expulsa do formato, refugiou-se Leandro e não escondeu a tristeza que sente por estarem de costas voltadas.

«Como é que estão as vossas relações com essas pessoas? Com os vossos colegas da casa? Vocês mantêm amizade? Não mantêm? Como é que isso está? Já se escreveu muito, as pessoas todas têm opiniões a dar. Como é que está, neste momento, por exemplo, a tua relação com o Leandro?», questionou Zé Lopes, o apresentador do formato do V+.

«Não está, não existe», respondeu Pedro, sem hesitações.

Zé Lopes quis saber se essa situação «deixa mágoa» e foi então que o jovem da Covilhã se desfez em lágrimas.

«Deixa, porque foram três meses e meio que estivemos ali dentro fechados, e vivemos coisas, para mim, da minha parte, genuínas. Muito intensas. E chegar cá fora e ele sentir e dizer coisas que magoam, é muito complicado», disse.

Pode ver tudo aqui:

Continue a ler

