Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Ninguém esperava esta reação: Marisa fala após onda de amor com Pedro Jorge

Pedro Jorge foi acusado, dentro do Secret Story 9, de ter posto vários "gostos" em fotografias de Liliana Oliveira nas redes sociais. Agora, o vencedor do formato esclareceu tudo, e a mulher, Marisa, também quis comentar o tema.

O casal sensação da mais recente edição da Casa dos Segredos foi convidado do The Leite Show, o podcast de Flávio Furtado, e o assunto polémico veio à baila.

Sem papas na língua, Flávio Furtado confrontou Pedro Jorge com os tais "gostos" que o jovem da Covilhã teria deixado nas fotografias que Liliana partilhava no Instagram.

«Se é verdade ou não, não me lembro, porque isso já deve ter sido há algum tempo. Podem ter sido sem querer, o dedo escorregou», brincou Pedro Jorge.

Marisa Pires aproveitou a deixa para provocar Liliana, simulando um telefonema para a ex-concorrente. «Estou Liliana, como estás? Estás boazinha? Com a maldade toda em cima ainda?», referiu Marisa, em tom de provocação.

Desvalorizando a situação, a empresária acrescentou: «Acredito (no Pedro) porque o safadão do meu marido, antes de me conhecer, conhecia muita gente, muitas meninas.»

«Eu olhava para aquele telemóvel e era só biquínis atrás de biquínis. É normal que ele possa ter posto algum gosto», terminou.