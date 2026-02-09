Ao Minuto

Há 1h e 12min
Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Há 2h e 2min
Indireta? Rúben Boa Nova quebra o silêncio sobre a paternidade e faz revelação inesperada: «Amizades ficam para trás»

Há 2h e 23min
Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Há 2h e 43min
Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Há 3h e 22min
Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Hoje às 13:00
Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...»

Hoje às 10:22
Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Ontem às 22:11
Cristina Ferreira não consegue largar esta série: Descubra o drama que a conquistou

Ontem às 19:47
«A televisão é apenas uma montra»: O desabafo tocante que mostra o lado mais íntimo de Cristina Ferreira

Ontem às 18:32
Ninguém esperava esta reação: Marisa fala após onda de amor com Pedro Jorge

Ontem às 18:19
Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

Ontem às 15:14
Dylan e Inês vivem férias inesquecíveis em Las Vegas: As imagens da viagem que deu que falar no Secret Story 9

Ontem às 15:00
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Ontem às 14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
00:53

7 fev, 20:14
Cristina Ferreira surpreende fãs com vídeo sobre João Monteiro: «Arranjem um namorado que...»

7 fev, 19:08
Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

7 fev, 18:33
Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

7 fev, 17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
07:38

Pedro Jorge fala sobre os "likes" nas fotos de Liliana... e Marisa não perdoa: «A maldade toda...» - TVI

  • Hoje às 13:00

Pedro e Marisa falaram abertamente sobre a polémica dos "likes" que envolvem Liliana Oliveira. Saiba tudo o que aconteceu e tudo o que foi dito.

Pedro Jorge foi acusado, dentro do Secret Story 9, de ter posto vários "gostos" em fotografias de Liliana Oliveira nas redes sociais. Agora, o vencedor do formato esclareceu tudo, e a mulher, Marisa, também quis comentar o tema.

O casal sensação da mais recente edição da Casa dos Segredos foi convidado do The Leite Show, o podcast de Flávio Furtado, e o assunto polémico veio à baila.

Sem papas na língua, Flávio Furtado confrontou Pedro Jorge com os tais "gostos" que o jovem da Covilhã teria deixado nas fotografias que Liliana partilhava no Instagram.

«Se é verdade ou não, não me lembro, porque isso já deve ter sido há algum tempo. Podem ter sido sem querer, o dedo escorregou», brincou Pedro Jorge.

Marisa Pires aproveitou a deixa para provocar Liliana, simulando um telefonema para a ex-concorrente. «Estou Liliana, como estás? Estás boazinha? Com a maldade toda em cima ainda?», referiu Marisa, em tom de provocação.

Desvalorizando a situação, a empresária acrescentou: «Acredito (no Pedro) porque o safadão do meu marido, antes de me conhecer, conhecia muita gente, muitas meninas

«Eu olhava para aquele telemóvel e era só biquínis atrás de biquínis. É normal que ele possa ter posto algum gosto», terminou.

Pode ver aqui a entrevista de Pedro e Marisa a Flávio Furtado:

Ninguém esperava esta reação: Marisa fala após onda de amor com Pedro Jorge

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

01:23

Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos

1ª Companhia
Hoje às 13:27
1

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

Há 1h e 59min
2
01:24

Instrutor-chefe deixa mensagem a Noélia, que está em lágrimas: «Aqui ninguém cai»

1ª Companhia
Hoje às 10:25
3

Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Há 2h e 54min
4

Hoje às 13:00
5
01:23

Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos

1ª Companhia
Hoje às 13:27
6

Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

7 fev, 22:09
7

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

4 fev, 17:01
8
Dylan e Inês vivem férias inesquecíveis em Las Vegas: As imagens da viagem que deu que falar no Secret Story 9

Ontem às 15:14

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

7 fev, 23:23

«A televisão é apenas uma montra»: O desabafo tocante que mostra o lado mais íntimo de Cristina Ferreira

Ontem às 19:47

Ninguém esperava esta reação: Marisa fala após onda de amor com Pedro Jorge

Ontem às 18:32

Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

Ontem às 18:20

Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

7 fev, 22:09