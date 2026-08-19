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Já há data para o casamento de Pedro Jorge e Marisa Pires? A empresária "abre o jogo" e revela pormenores inéditos - TVI

Já há data para o casamento de Pedro Jorge e Marisa Pires? A empresária "abre o jogo" e revela pormenores inéditos

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O pedido de casamento foi um dos momentos mais especiais para Marisa Pires e Pedro Jorge, mas há uma pergunta que continua sem resposta: afinal, já existe uma data escolhida para o grande dia? A empresária esclarece tudo e revela se o casamento está para breve.

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O pedido de casamento aconteceu num momento muito especial para o casal. Durante um concerto de Fernando Daniel, cuja história de vida é uma verdadeira inspiração para ambos, o vencedor do Secret Story 9 surpreendeu Marisa Pires com um pedido que tinha sido preparado ao mais ínfimo pormenor. A empresária não desconfiou de nada e acabou surpreendida pelo momento.

Agora, já depois de toda a emoção vivida e enquanto divide o tempo com o trabalho na loja, surge a grande questão: já existe uma data para o casamento? Para já, a resposta parece ser não.

Marisa Pires disse, em exclusivo à TV Guia, que os dois querem aproveitar esta nova fase sem pressas e que o casamento não será uma consequência imediata do noivado. «Agora quero saborear, vivenciar toda esta fase do noivado, que está a ser muito bonita. Quando tivermos que pensar numa data, pensamos», conta. A empresária deixa ainda claro que não pretende tomar decisões a pensar nas expectativas dos outros. «Nós não vivemos em função dos outros e não é por o pedido de casamento ter acontecido agora que o casamento vai ser já. Será quando fizer sentido para nós», afirma.

Para Marisa, o mais importante já está garantido: a família e a vida que construiu ao lado de Pedro Jorge. «É como costumo dizer, tenho o mais importante, o que me faz feliz, que é a minha família, o Pedro, os meus filhos», confessa. E, quanto à escolha da data, parece que a decisão ficará sobretudo nas mãos do noivo. «Ele é que vai decidir, quero que ele também se sinta realizado por pensar nisso, sei que ele gosta de o fazer», explica.

Assim, apesar do “sim” já ter sido dado, o dia em que o casal vai subir ao altar continua, para já, uma incógnita.

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