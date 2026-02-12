Ao Minuto

Há 2h e 26min
João Ricardo está de regresso à antena da TVI: e esta foi a forma icónica com que anunciou a novidade

Há 2h e 47min
Francisco Monteiro em lágrimas com mensagem de pessoa inesperada: «Não era fácil, mas ela conseguiu...»

Hoje às 16:44
Apresentadora de sucesso da TVI viu a filha tomar decisão drástica. E a vida nunca mais foi igual

Hoje às 16:16
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Hoje às 15:47
«Fazer história»: A mudança na vida desta ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar

Hoje às 15:31
À espera de diagnóstico, apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Os sintomas agravaram-se...»

Hoje às 12:10
«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

Hoje às 11:39
Novo comentador das galas do Secret Story? Francisco Monteiro revela: «Domingos estarei…»

Hoje às 10:53
Noivo de Maria Botelho Moniz mostra fotos raras do filho com família próxima: «Já não se viam há algum tempo»

Hoje às 10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”
08:22

Hoje às 10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
01:26

Hoje às 10:01
Já namorava há três anos, mas escondeu a verdade de todos no Secret Story. Agora assume que está «solteiro»

Ontem às 18:25
Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Ontem às 17:59
«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

Ontem às 17:15
Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Ontem às 16:49
Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Ontem às 16:45
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Ontem às 16:41
Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Sem papas na língua, Pedro Jorge explicou o conflito que aconteceu entre a sua mãe e a família de Marisa Pires, enquanto os dois estavam no Secret Story 9.

Enquanto Pedro Jorge e Marisa Pires estiveram dentro do Secret Story 9, muito se especulou sobre alegadas desavenças entre as famílias do casal. Agora, os dois puseram tudo em pratos limpos.

Pedro e Marisa foram convidados do podcast The Leite Show, de Flávio Furtado. O anfitrião quis saber se a mãe de Pedro Jorge proibiu a família de Marisa Pires de ver os filhos de ambos e os dois decidiram esclarecer.

«Posso dizer que foi assim, assim. Eu e o Pedro somos o ponto de ligação entre as duas famílias, eles estão em pontos opostos. Temos noção que a minha sogra, sozinha, ia ser muito difícil pegar nos miúdos e ir da Covilhã para Viseu, onde está a minha família. Sabíamos que isto poderia acontecer», começou por referir Marisa.

Pedro adiantou: «E eu disse à minha mãe que, se tiverem de ir, que venham eles. Para ela não andar sozinha com os miúdos na estrada. Preocupa-me isso. Se querem ver os garotos, visitem os garotos.»

Pedro Jorge sem papas na língua: «Pessoas que não fazem parte da família, envolveram-se na guerra»

Flávio Furtado também questionou Pedro Jorge sobre uma afirmação que este fez numa entrevista que deu após sair da casa: «O meu sonho tornou-se num pesadelo», referindo-se ao facto de terem surgido algumas guerras familiares na sequência desta experiência.

«Acho que as pessoas que não fazem parte da família também se envolveram na guerra, mais com a família da Marisa. E depois a irmã dela seguiu esses passos... houve ali uma quezília, não sei bem como é que isto começou», disse.

E prosseguiu: «Acho que a minha mãe era a tutora, tinha ali uma grande responsabilidade e quis protegê-los. Ela não queria que acontecesse nada aos meninos, apesar de saber que eles estariam sempre em boas mãos. Ainda assim, existe sempre aquele receio...»

Marisa também quis opinar sobre o tema. «Quando é muita gente envolvida, dá mais confusão. Nunca pensámos que iria dar esta confusão toda. Querem tanto envolver-se que depois dá nisto...», rematou.

Pode ver aqui a entrevista na íntegra:

 

