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Um ano depois, tudo mudou na vida do bicampeão. Pedro Jorge surpreende ao regressar “onde foi feliz” - TVI

Um ano depois, tudo mudou na vida do bicampeão. Pedro Jorge surpreende ao regressar “onde foi feliz”

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Depois de uma longa pausa, Pedro Jorge voltou a fazer aquilo que tanto gosta e não escondeu a emoção de poder voltar a pisar um relvado. O momento foi partilhado nas redes sociais e rapidamente revelou o significado especial que este regresso teve para o bicampeão.

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O noivo de Marisa Pires esteve mais de um ano afastado dos jogos, mas decidiu voltar a vestir-se a rigor para mais uma partida de futebol. Para Pedro Jorge, voltar a sentir o ambiente de jogo e, sobretudo, voltar a ter a bola nos pés foi uma experiência difícil de descrever.

«Mais de um ano sem jogar, voltar a sentir a bola e tudo o que envolve o jogo foi um sentimento incrível», começou por escrever o ex-concorrente do Secret Story 9.

O regresso parece ter servido também para confirmar aquilo que já sabia: é dentro das quatro linhas que se sente verdadeiramente feliz. «Posso dizer que estou de volta onde sou feliz», rematou.

Um momento simples, mas carregado de significado para Pedro Jorge, que, um ano depois, volta a reencontrar uma das suas grandes paixões.

Veja a imagem.

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