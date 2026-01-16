Ao Minuto

Há 1h e 5min
A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Há 2h e 31min
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Há 2h e 31min
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Hoje às 14:15
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 12:06
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:04
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
05:22

Hoje às 12:00
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
04:07

Hoje às 11:13
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 10:37
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 09:57
A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Hoje às 09:14
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Hoje às 08:49
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:34
Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Hoje às 08:11
Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Ontem às 22:53
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Ontem às 19:41
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Ontem às 18:39
Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Ontem às 17:49
Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Acompanhe ao minuto
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto - TVI

Pedro Jorge engana-se durante um direto de Marisa Pires e os dois acabam a rir à gargalhada.

Pedro Jorge e Marisa Pires regressaram aos famosos diretos nas redes sociais para venderem as peças de roupa da sua loja, mas o vencedor do Secret Story 9 cometeu um erro que deixou a mulher perdida de riso.

Durante o direto, Pedro promoveu umas camisas, mas anunciou mal o preço. «Estes camiseiros são 19,90€», disse. Marisa parou para pensar e corrigiu-o: «Qual 19,90€? São 31,90€!». Pedro desfez-se a rir e disse: «Peço desculpa! Ai, minha nossa. Se não saíam por 19,90€, quanto mais por 31,90€! Era promoção, quem não aproveitou, aproveitasse! Foi a Happy Hour!». 

Marisa não conseguiu conter as gargalhadas, bem como vários fãs que estavam presentes naquele direto e que reagiram com emojis a rir. 

Pode ver aqui o momento hilariante:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cata (@alexxescape)

