Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...» - TVI

Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...»

  • Secret Story
  • Ontem às 10:02

Ana mostrou-se indignada ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa acredita que a colega podia ter interesse no seu marido. Saiba todos os motivos.

Será que Ana tem interesse em Pedro? Marisa acredita que sim e não deixou nada por dizer. O tema foi discutido no Especial do Secret Story 9 desta quinta-feira, 11 de dezembro.

Cristina Ferreira chamou o casal Pedro e Marisa ao confessionário para falarem sobre as críticas que Ana tem feito ao concorrente desde que o seu segredo foi desvendado.

A apresentadora quis saber se Pedro acha que Ana «teve um interesse» por ele, uma vez que, no início do programa, os dois estiveram muito próximos por causa da missão que lhes foi atribuída. «Eu acho que não. Ela frisou várias vezes que não sentia nada, e eu também fiz de tudo para que não houvesse essa abertura», respondeu Pedro

No entanto, Marisa tem uma opinião muito diferente. «Eu acho que, depois disto que aconteceu, vejo que a Ana poderia ter qualquer coisinha pelo Pedro, sim. Estou a falar a sério», disse, deixando o Pedro estupefacto.

«Eu não estou na cabeça da Ana, e eu adoro a Ana, mas ela tem a necessidade de se justificar ao Pedro de qualquer atitude que ela tome, coisa que eu não a vejo fazer com os outros... pode ser por terem entrado juntos e terem uma maior afinidade, mas...», acrescentou.

Pedro assume-se desiludido com Ana: «Ela tem mostrado...»

Questionado por Cristina Ferreira sobre se queria tirar esta história a limpo com Ana, Pedro garantiu que não quer.

«Estou um bocado triste com ela. Ela guardou ali várias coisas e, ao longo do programa, tem mostrado uma coisa completamente diferente daquilo que eu pensei que estávamos a sentir um pelo outro, no sentido de amizade. Achei que estávamos estáveis...», findou.

Veja aqui o vídeo do momento:

