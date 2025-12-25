Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Ao Minuto

Há 8 min
João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

João Ricardo recebe notícia avassaladora: «Lutou até onde conseguiu, partiu no dia de Natal»

Há 13 min
Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas
10:02

Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas

Há 56 min
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

Há 58 min
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial
03:42

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

Há 1h e 2min
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»
03:43

Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»

Há 1h e 3min
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente "chocou" Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

Há 1h e 6min
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um "sem ar"

Há 1h e 10min
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»
02:28

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»

Há 1h e 13min
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

Há 1h e 16min
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»
03:03

Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»

Há 1h e 18min
Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Há 1h e 19min
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas
02:56

Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas

Há 1h e 22min
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»
01:47

Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»

Há 1h e 24min
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

Há 1h e 29min
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver
01:55

Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver

Há 3h e 4min
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
01:16

Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa

Há 3h e 8min
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
01:27

Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»

Há 3h e 9min
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
01:24

Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9 - TVI

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 17:10

Conheça as novidades do último ranking de popularidade do Secret Story 9.

O Secret Story 9 está na reta final e a apenas uma semana do último programa, numa altura em que apenas estão cinco concorrentes em jogo, os portugueses votaram uma última vez nos seus preferidos e em quem não gostam tanto. 

Assim sendo, Pedro - à semelhança das últimas semanas - mantém-se no primeiro lugar do ranking com 89% de aprovação, contra apenas 11% de reprovação.

 

Marisa ocupa o segundo lugar e Leandro completa o pódio na terceira posição. Na segunda metade da tabela estão Inês, em quarto lugar e Liliana em quinto e último, com uma percentagem de 83% de reprovação, contra apenas 17% de aprovação. 

Veja a classificação completa em baixo: 

1º Pedro

2º Marisa 

3º Leandro 

4º Inês 

5º Liliana

 

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Hoje às 17:10
1
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
Hoje às 17:23
2
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Secret Story
Hoje às 09:12
3
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

Secret Story
Hoje às 16:41
4

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Hoje às 18:55
5
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Secret Story
Hoje às 09:12
6
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Secret Story
Há 3h e 57min
7
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
Hoje às 18:40
8
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Secret Story
Há 3h e 57min
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
Hoje às 18:40
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Secret Story
Hoje às 18:34
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Secret Story
Hoje às 18:24
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
Hoje às 17:23
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

Secret Story
Hoje às 16:41