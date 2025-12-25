Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

O Secret Story 9 está na reta final e a apenas uma semana do último programa, numa altura em que apenas estão cinco concorrentes em jogo, os portugueses votaram uma última vez nos seus preferidos e em quem não gostam tanto.

Assim sendo, Pedro - à semelhança das últimas semanas - mantém-se no primeiro lugar do ranking com 89% de aprovação, contra apenas 11% de reprovação.

Marisa ocupa o segundo lugar e Leandro completa o pódio na terceira posição. Na segunda metade da tabela estão Inês, em quarto lugar e Liliana em quinto e último, com uma percentagem de 83% de reprovação, contra apenas 17% de aprovação.

Veja a classificação completa em baixo:

1º Pedro

2º Marisa

3º Leandro

4º Inês

5º Liliana