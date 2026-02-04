Ao Minuto

Há 10 min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 20 min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Há 3h e 9min
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Há 3h e 33min
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Hoje às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Hoje às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Hoje às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Hoje às 15:44
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Hoje às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Hoje às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Hoje às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Hoje às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Hoje às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Hoje às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Hoje às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Hoje às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

Hoje às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Hoje às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Acompanhe ao minuto
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer - TVI

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Pedro e Marisa vão aumentar a família? O casal mais emblemático do Secret Story 9 esclarece as dúvidas que têm surgido por parte dos fãs.

Marisa e Pedro estão a viver numa verdadeira bolha de amor com os dois filhos, Yara e Théo, depois de terem vivido três meses longe deles, no Secret Story 9. Esta quarta-feira, 4 de fevereiro, o casal esteve no Bom Dia Alegria, do V+, e falaram sobre a possibilidade de aumentarem a família.

Merche Romero quis saber se o vencedor da última edição da Casa dos Segredos e a mulher querem ter mais filhos. Marisa não hesitou em responder: «Isso veem as imagens e é logo: 'Vem aí o terceiro?'. E eu: 'Não, não. Não vem o terceiro'.»

Para já, o casal não pensa em ter mais filhos, mas também não descarta essa possibilidade no futuro. Revelam ainda que têm aproveitado todos os momentos que podem para namorar, principalmente quando ficam hospedados em hóteis nas deslocações que fazem até Lisboa, sem os dois meninos. 

Veja tudo aqui:


 
Continue a ler

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

Ontem às 10:12
1

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Hoje às 17:01
2

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 22:06
3

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Há 3h e 33min
4

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 16:19
5

Foi Instrutor na 1ª Companhia, agora dá ordens num lugar diferente. Conheça a nova profissão de Paulo Marques

Ontem às 16:53
6

Longe dos quartéis militares, Instrutor Paulo Marques tem uma paixão escondida. E pode surpreendê-lo

Ontem às 17:12
7

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Hoje às 15:44
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:20

Instrutor Chefe volta a repreender os recrutas: «Isto é dar o vosso melhor?»

1ª Companhia
Ontem às 23:04
01:35

A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante

1ª Companhia
Ontem às 17:38
04:35

Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

1ª Companhia
Ontem às 18:05
02:47

Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores

1ª Companhia
Ontem às 16:20
04:31

Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso

1ª Companhia
2 fev, 23:14
04:20

Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 09:37