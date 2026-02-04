«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Marisa e Pedro estão a viver numa verdadeira bolha de amor com os dois filhos, Yara e Théo, depois de terem vivido três meses longe deles, no Secret Story 9. Esta quarta-feira, 4 de fevereiro, o casal esteve no Bom Dia Alegria, do V+, e falaram sobre a possibilidade de aumentarem a família.

Merche Romero quis saber se o vencedor da última edição da Casa dos Segredos e a mulher querem ter mais filhos. Marisa não hesitou em responder: «Isso veem as imagens e é logo: 'Vem aí o terceiro?'. E eu: 'Não, não. Não vem o terceiro'.»

Para já, o casal não pensa em ter mais filhos, mas também não descarta essa possibilidade no futuro. Revelam ainda que têm aproveitado todos os momentos que podem para namorar, principalmente quando ficam hospedados em hóteis nas deslocações que fazem até Lisboa, sem os dois meninos.

Veja tudo aqui:



