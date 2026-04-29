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Dentro do Secret Story, Pedro Jorge “partilha” grande novidade. E pode surpreendê-lo - TVI

Dentro do Secret Story, Pedro Jorge “partilha” grande novidade. E pode surpreendê-lo

  • Secret Story
  • Hoje às 10:39

Pedro Jorge está dentro da casa mais vigiada do País e nem imagina o sucesso que está a ter a sua nova conquista.

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Pedro Jorge está dentro da casa mais vigiada do País, mas cá fora o negócio não para. Na terça-feira, 28 de abril, o vencedor do Secret Story 9 lançou uma linha de roupa oficial, anunciada nas suas redes sociais, já depois de ter entrado no Desafio Final.

Através de uma publicação em carrossel, os seguidores puderam conhecer a nova coleção, composta por sweats e bonés estampados com algumas das frases que tornaram Pedro Jorge numa das figuras mais icónicas do reality show. As encomendas já estão abertas e podem ser feitas diretamente através das redes sociais do concorrente.

Entre as frases que integram a coleção estão algumas das mais marcantes do seu percurso na casa: «poupa-me o esqueleto», «Deus ta livre», «Tá mas é caladinho» e «poupa-me minimamente», entre outras.

 

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