Concorrentes do «Dilema» são penalizados e os confrontos instalam-se! Saiba o que aconteceu

Esta tarde, os concorrentes enfrentaram uma prova: contarem grãos de arroz. No final, o grupo reuniu-se para perceberem qual das equipas venceu a prova.

Xana Carvalho começou por analisar os frascos e ninguém chegou a um consenso. Bernardina Brito comentou: «Sou da opinião que os dois frascos têm coisas que não deviam ter. Temos menos duas mãos a trabalhar, fomos muito rápidos e perspicazes na cena de ‘como é que vamos puxar as coisas para nós, para tentar recompensar um elemento que falta aqui’».

«Eu prefiro que as duas equipas sejam penalizadas! Não é justo», frisou Beatriz Prates. Em opinião contrária, David Diamond ripostou que não quer ser penalizado.

No meio de vários desentendimentos, os concorrentes não chegaram a um consenso e, por isso, foram penalizados por não tomarem uma decisão: «Ambas as equipas acabam de perder 500 euros por não terem tomado uma decisão», mensagem que apareceu no plasma da sala.