Filho de Bernardina Brito sobre jogo de David Diamond: «Começa a chatear as pessoas de um jeito que não dá para aguentar»

Bárbara Parada condena atitudes de Marie no Dilema: «Atitudes execráveis...»

Petra Spínola vai ser convidada do programa das manhãs, «Dois às 10» e é já amanhã ,sexta-feira, dia 23 de agosto. A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» estará à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

Relembre-se de que a jovem madeirense entrou na casa mais vigiada do país com um segredo em conjunto com a irmã Mara Spínola: «Somos irmãs gémeas».