Pollyana Tâmara, ex-concorrente do 'Casamento Marcado' foi esfaqueada num assalto: «Eu vi a morte». Saiba tudo!

Pollyana Tâmara, ex-concorrente de 'Casamento Marcado' - reality show apresentado por Maria Botelho Moniz em 2023, viveu um verdadeiro pesadelo. A ex-concorrente esteve presente esta manhã no «Dois às 10» onde contou todos os pormenores do acontecimento.

Pollyana foi atacada gravemente por um assaltante. A ex-concorrente levou 20 facadas no corpo: «Há cerca de 2 meses fui atacada, levei 20 facadas, é um milagre eu estar aqui hoje a contar este relato».

«Saí de casa e fui abordada. A pessoa puxou a minha mala e eu assustei-me, com o susto eu reagi. Depois eu senti alguém e vir para cima de mim e meteu a mão no meu pescoço. Eu tentava entender o que estava a acontecer, se queria dinheiro, se queria o telefone. Não sentia dor, sentia choque. Até que houve um momento que eu caí. Depois percebi que era uma tesoura ou uma faca, depois comecei a gritar ‘socorro’ e ele veio de novo e deu outra vez no pescoço, na cintura, nas pernas e abriu o abdómen», contou.

Cristina Ferreira e Claúdio Ramos reagiram às imagens em choque: «Estamos arrepiados com tudo isto».

Pollyana garantiu: «As pessoas precisam de saber que o milagre existe. Eu sou um milagre. Eu vi a morte de perto…Só no final é que eu fui apercebendo que estava. Senti um choque (…) ele queria me matar. Quando atingiu o meu abdómen, foi quando eu senti a dor. Dei um grito a chamar pela polícia e ele saiu correndo. Veio uma senhora, quando me viu estava desesperada».

Veja tudo: