Ir ao shopping e ver candidatos ao Big Brother? Sim é possível e ao vivo

Está quase a estrear o desafio inédito que vai parar Portugal. É já dia 21, sexta-feira que 4 candidatos ao Big Brother vão ficar fechados numa casa de vidro, à vista de todos, no shopping Ubbo, na Grande Lisboa. Quem vai entrar?

Durante 48 horas, estes candidatos vão competir pelo lugar de concorrente ao Big Brother, reality show que estreia no domingo, dia 23 de março. E a escolha de quem vai entrar na casa mais vigiada do País é do público.

«Antes da grande estreia deste formato, quatro candidatos entram numa casa especial, mas apenas um conquistará um lugar definitivo na competição. Durante 48 horas, os concorrentes enfrentarão a sua primeira prova de resistência, desafios inesperados, testando a sua capacidade de adaptação, convivência e jogo psicológico», refere a TVI.

Será o público que terá o poder absoluto de decidir que concorrente merece entrar oficialmente no jogo e ser um dos concorrentes do Big Brother 2025. E pode acompanhar tudo ao vivo no Centro Comercial UBBO, na Grande Lisboa.

«Mas as surpresas não ficam por aqui! Pela primeira vez na história do programa, será possível acompanhar esta ação ao vivo no UBBO. Para isso, basta deslocar-se a este shopping, em Lisboa, para ver os concorrentes de perto, seguir as suas estratégias e sentir toda a tensão da competição. Entre estratégias, alianças e reviravoltas, tudo pode acontecer! Quem conquistará o seu lugar na casa? Quem ficará pelo caminho? A decisão está nas mãos do público!»

«Entre os dias 21 e 23 de março, os espectadores poderão votar e escolher o seu concorrente favorito. No final, o vencedor saíra diretamente desta casa especial para entrar na casa mais vigiada do País».

Quem vai entrar? Não perca a oportunidade de assistir a esta experiência inédita!