Rafael Bailão abre o coração após expulsão: «Para mim, o mundo caiu!»

Rafael Bailão admitiu que já esperava ser expulso desde a semana anterior, devido à intensidade com que estava a viver a experiência: «Aquilo já estava a ser muito intenso para mim (…) Já não me estava a sentir bem lá (…) Quando cheguei cá fora e percebi o impacto e tudo o que foi falado, percebi que, de facto, o meu caminho não era por ali».

O músico revelou que aceitou o convite para participar no programa, uma vez que pensava que seria uma experiência leve e divertida. A realidade, no entanto, mostrou-se bem diferente: «Achava que nem tudo o que eu falava iria passar. Pensava que o foco do programa seriam os dilemas, não as nossas personalidades, não os nossos conflitos».

Nos primeiros dias dentro da casa, Rafael Bailão ficou profundamente afetado: «A realidade que eu absorvi e pensei que ia viver ali dentro desmoronou-se a partir do momento em que o Goucha me faz uma pergunta que me magoa. E começo a perceber que tudo aquilo que eu digo pode ser mal interpretado, então, para mim, o mundo caiu!», confessou.

Na cabeça do concorrente, o seu objetivo era entreter os portugueses, dado que não se via como uma pessoa conflituosa. Durante os confrontos com os colegas, Rafael Bailão chegou a temer a imagem que poderia estar a transmitir para o público, sentindo que já não estava a ser ele próprio: «Entrei num processo de autossabotagem completamente».

Rafael Bailão foi o último concorrente expulso da casa do «Dilema». Em votações para salvar, Rafael foi eliminado com 45% dos votos contra Diana Lucas, que obteve 55%. Reveja aqui o momento da expulsão: