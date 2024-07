Rafael Bailão, concorrente do Dilema, tem mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais! Veja os vídeos virais do influenciador

Mafalda Diamond é concorrente do Dilema! Mas o pai também! As emoções que marcam a gala

Está no ar o Dilema! Um reality show leve e de verão, com 16 concorrentes famosos

A gala do Dilema foi imperdível! Estes são os momentos mais marcantes da estreia do novo Reality show da TVI

Rafel Bailão é um dos novos concorrentes do Dilema! Rafel tornou-se conhecido do público aos 10 anos, quando participou no programa 'Uma canção para ti', na TVI.

O cantor tornou-se bastante popular nas redes sociais, onde partilha vários momentos da sua vida e interpretações de canções muito conhecidas. No TikTok, Rafael Bailão conta com uma comunidade de mais de 600 milhões de seguidores, que acompanham diariamente o seu conteúdo.

Veja alguns dos vídeos virais do influenciador:

Saiba mais sobre Rafel Bailão!

Rafael Bailão tem 25 anos, é de Lisboa. Licenciado em Comunicação, é cantor e influencer. Canta em casas de fado. Já dançou hip-hop e toca guitarra. É autodidata e fez teatro de revista, numa sociedade.

Muito ligado à família, vive em Almada com a mãe e o padrasto. A avó é presença assídua lá em casa e nas suas redes sociais.

Desde cedo que a música está presente na sua vida. Aos 10 anos fez a sua primeira aparição em televisão, quando participou no programa da “UMA CANÇÃO PARA TI”.

Na pandemia a sua vida mudou, quando começou a criar conteúdos para as redes sociais.

Neste momento dedica-se 100% ao digital, à música e a cuidar da avó que alinha em todas as suas aventuras.

Aceitou o convite do Dilema para se dar a conhecer melhor, divertir-se e entreter o público!

O concorrente vai ficar na equipa roxa.