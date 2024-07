Após dura sanção, Rafael Bailão chora de desespero: «Estou a ver pessoas com maldade aqui»

Rafael Bailão e Diogo Marcelino foram apanhados a fumar no corredor e à porta dos quartos, áreas onde é proibido fumar. Como consequência da infração das regras, os concorrentes enfrentaram um dilema que acabou por prejudicar todos os concorrentes da casa.

O dilema foi apresentado a cada um com as seguintes opções: ficar sem fumar durante 48 horas e a sua equipa perder 50% do valor amealhado ou toda a sua equipa ficar sem fumar 48 horas e perder 30% do valor amealhado. Ambos escolheram a segunda opção, prejudicando as suas equipas, mas minimizando a perda de dinheiro.

A situação deixou os concorrentes, de uma forma geral, descontentes. Apesar dos pedidos de desculpas de Rafael e Diogo, Rafael Bailão sentiu a desaprovação de forma mais intensa e acabou por desabafar com Marie e Bernardina.

Marie, embora não estivesse pessoalmente aborrecida, afirmou que os outros concorrentes teriam razões para estarem chateados: «Foste avisado (…) És o rei da tua terra, mas aqui também há regras. Temos de cumprir. (…) Vai haver pessoas que estão no direito de estar chateadas porque mexeste com dinheiro delas».

Visivelmente abalado, Rafael comentou com as colegas: «Eu estou a ficar assustado com as coisas que eu vejo. Eu não tenho maldade com ninguém. (…) E eu estou a ver maldade neste jogo, eu estou a ver pessoas com maldade aqui». O concorrente referia-se a Igor Marchesi, que, nas suas palavras, teria dito a Mafalda Diamond que não tinha pedido desculpa pelo seu comportamento.

Afetado pelas críticas, Rafael encontrou conforto em Beatriz Prates, com quem desabafou e acabou por chorar: «Estou farto. Estão a cair em cima de mim e eu estou a dar o máximo (…) Qualquer passinho é para cair em cima e eu não faço isso».

Beatriz ofereceu apoio ao colega, reconhecendo que, embora a atitude de fumar na casa tivesse sido irresponsável, Rafael continua a ser uma boa pessoa e sem maldade: «Numa coisa que não dá para mudar aquilo que nos resta é retirar o bom. Aprenderam a lição, não vão voltar a fazer. Não dá para voltar atrás. Agora é seres forte as próximas 48 horas e por aí fora porque (…) vão cair em cima de ti. (…) Se já aguentaste tanta coisa, isto também vais aguentar certamente».