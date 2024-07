Regras desrespeitadas! Saiba qual a sanção e as consequências dos actos dos concorrentes

Hoje foi noite de Especial, mas com um sabor diferente.... Maria Botelho Moniz fez uma ligação à casa e desta vez com más notícias: É noite de sanção para as equipas!

Está revelado o motivo...

Rafael Bailão e Diogo Marcelino desrespeitaram as regras da casa, por isso, houve consequências. Os dois concorrentes fumaram no corredor e à porta dos quartos, sendo que é proibido fumar dentro de casa. Face ao exposto, os dois enfrentaram um dilema que punha em causa todos os concorrentes do reality.

Veja aqui dilema e as decisões tomadas:

Foi através do instagram oficial do Dilema que foi feito o anúncio: «Noite de emoções fortes! As equipas do Dilema vão ser sancionadas. Não perca o Especial de hoje à noite, após o Jornal Nacional».

