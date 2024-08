Goucha confronta Rafael Bailão sobre relação a avó: «É assim porque precisas da tua avó para o TikTok?»

David Diamond entra em confronto com a filha e Rosa Bela insurge-se contra o colega: «Estás constantemente a faltar ao respeito…»

Márcia Soares implacável com Mafalda Diamond: «Incomoda-me uma mulher prestar-se a este papel…»

Rafael Bailão foi o último concorrente expulso do Dilema na gala de domingo passado, 4 de agosto.

Esta quinta-feira, 8 de agosto, o ex-concorrente esteve presente no «Goucha» para fazer um balanço da sua participação.

Durante a conversa, Manuel Luís Goucha questionou o convidado sobre a sua relação com a avó Esmeralda.

«A tua relação com a tua avó sempre aquilo que nós vemos ou é assim porque precisas da tua avó para o TikTok?», questionou o apresentador.

«Não… Eu passava muito tempo com ela e quando eu comecei a fazer vídeos em 2020, na altura da pandemia, a partir do momento eu que eu vejo que a minha avó ficava feliz por ela se introduzir num vídeo, eu achei que fazia todo o sentido ela juntar-se a mim», explicou Rafael Bailão.

«Era ela que tinha a iniciativa de participar (…) Eu sentia que aquilo lhe dava vida», acrescentou.

O ex-concorrente do Dilema recordou uma altura em que deixou de fazer vídeos para as redes sociais com a avó, depois desta ter sido assaltada.

Rafael Bailão recordou ainda o momento trágico em que perdeu a sua casa num incendio. «Tive de me mudar para casa da minha avó…», contou.

Após o incêndio, Rafael Bailão decidiu criar uma ‘lista de desejos’ da avó para cumprir.

Rafael Bailão justifica o seu sucesso nas redes sociais: «Eu acho que se deve às pessoas terem percebido quem eu era através dos meus conteúdos…».

No final da conversa com Manuel Luís Goucha, o ex-concorrente do Dilema reagiu às várias críticas de que foi alvo por parte de alguns comentadores. Rafael Bailão surpreendeu o apresentador ao trazer objetos para oferecer aos comentadores.