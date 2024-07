Igor Marchesi e Rafael Bailão em fortes acusações: «É hora de virar homem, não é um jogo de criança». Saiba tudo o que aconteceu

Durante esta tarde, os concorrentes enfrentaram mais uma dinâmica que gerou alguma polémica. A pergunta para responderem foi a seguinte:

«Quem incomoda mais no jogo ou causa desconforto?»

Rafael Bailão partilhou a sua opinião referindo-se a Igor Marchesi. O concorrente começou por explicar : «A minha relação com o Igor é amor e ódio. Não consigo perceber qual é a barreira de tu sentires desrespeito quando faço uma brincadeira contigo e isso causa-me desconforto».

Indignado com a acusação, Igor Marchesi ripostou: «Se a gente não tem um certo tipo de liberdade para brincar, você é um sem noção em brincar com essas coisas. Quando você brinca de falar que me vai desmascarar ou que você sabe que me incomodou na cama, invadindo o meu espaço, isso não é uma brincadeira que eu acho legal. Isso de eu não entender a sua brincadeira, se isso te incomoda, o problema é seu. Acho que você pode começar aprendendo a falar como um homem e não chorando».

«Desde o primeiro, tínhamos e temos dificuldade de comunicação. Eu me esforcei para agradar o Bailão que não tem nada para me acrescentar no jogo. Eu me esforcei (…) É hora de virar homem, não é um jogo de criança», continuou Igor.

Em ‘contra-ataque’, Rafael Bailão mostrou a sua revolta em relação aos insultos de Igor: «Tu não és ninguém aqui para dizer que eu tenho de virar homem, isso é a tua conceção de jogo. Dizes que fizeste esforço, eu acho que não. Eu não me esforcei para chegar a toda a gente. Eu não andei de um lado para o outro a fazer piscinas. Tu foste apelidado como o misterioso daqui da casa, por alguma razão. Eu acho que tu quiseste entrar aqui com um alvo e o teu alvo aqui sou eu. Como é que achas que eu me vou controlar se eu me viro para um lado e para o outro se estou a dormir? Isso não pode ser justificação».