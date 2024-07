«Indecisão» de Rafael Bailão gera «confusão» na cadeira quente! Mafalda Diamond confronta: «Foste pegar numa coisa um bocado à toa»

Durante a Emissão Especial com Manuel Luís Goucha, emitida esta quinta-feira, 11 de julho, ficamos a saber quem foi o concorrente salvo de nomeações. Diogo Marcelino foi salvo com 0% dos votos.

Manuel Luís Goucha pede aos concorrentes para tomarem uma posição e dizerem quem gostariam que fosse expulso no próximo domingo.

Durante a tomada de posição, Rafael Bailão mostrou-se indeciso entre Catarina Miranda e Élvio Santiago, mas acabou por escolher Catarina Miranda.

No rescaldo da Emissão, os concorrentes fizeram um «rescaldo» sobre a tomada de posição que fizeram em relação ao concorrente que queriam ver expulso.

Rafael Bailão mostrou-se arrependido na escolha que fez e justificou-se aos colegas: «Arrependo-me um bocado da minha escolha porque acho que a Catarina entrega muito ao jogo e acho que é isso para aqui importante. Nas brincadeiras que temos tido com o Diogo tem dado para descobrir uma nova Catarina, mais divertida, depois das situações que tivemos na mesma, acho que conseguimos interagir (…) acho que tinha escolhido o Élvio, os nomes que chamou à Catarina, acho que não é o objetivo de passarmos isso».

Mafalda Diamond interveio, confrontado o colega: «Eu percebo o teu lado. Acho que vai ser ingrato para ti e para nós não podemos falar contigo porque ficas nervoso. Eu gostava de perceber o teu lado! (...) Foram argumentos diferentes (…) foste pegar numa coisa um bocado à toa».

Rafael Bailão voltou a reforçar: «Aconteceu as situações com a Miranda e eu senti que devia nomear a Miranda por causa disso. Ao mesmo tempo tive um debate na minha consciência que a Miranda era boa jogadora e que de facto traz envolvimento para o jogo. Eu fiquei indeciso em quem ia, tanto que fiquei no meio da Miranda e do Élvio».