Na véspera da Grande Final, este é o Ranking de Popularidade do Secret Story 10

Após sair do Secret Story 10, Diogo Maia põe ponto final: «Acaba aqui. É hora de...»

«Tampa» em direto, ou porta entreaberta? Eva esclarece tudo o que sente por Tiago: e nem Cristina Ferreira fica indiferente

Tiago faz convite íntimo a Eva e a Voz não se contém: «Não resisto...»

Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

A grande final do Secret Story 10 é já amanhã e está conhecido o último Ranking de Popularidade desta edição. Os fãs do reality show da TVI puderam decidir, através de uma sondagem do Instagram, quais são os finalistas preferidos e nós contamos-lhe tudo.

Eva continua a manter o primeiro lugar, com 89% de votos positivos e 11% de votos pela negativa. Segue-se Tiago em segundo lugar e Jéssica fecha o pódio.

Liliana ocupa a quarta posição do ranking, Sara o quinto e, por último, está Ana, com 82% de votos pela negativa e 18% de votos positivos.