Revelação inesperada! Raquel já viveu uma história de amor com este ex-concorrente do Big Brother

Família de Raquel quebra o silêncio e faz apelo após onda de críticas: «Ataques de ódio e ofensas pessoais...»

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Durante uma conversa com Íris, a concorrente Raquel recordou uma relação do passado e revelou que esteve apaixonada por Fábio Faísca, ex-concorrente do «Big Brother 2021». Raquel explicou que os dois se conheceram em 2023 e que a ligação entre ambos rapidamente se tornou muito especial: «Ele é um dos meus grandes amores».

Ao recordar essa fase da sua vida, a concorrente confessou que chegou mesmo a ponderar mudar radicalmente de vida para estar ao lado de Fábio Faísca. «Por ele ponderei deixar o Algarve e vir para Lisboa», revelou, deixando claro o impacto que a relação teve na altura.

A revelação acabou por surpreender Íris, numa altura em que Raquel continua a dar que falar dentro da casa devido ao fim da aproximação a Nuno. Depois de semanas marcadas por cumplicidade, ciúmes, discussões e acusações, a ligação entre os dois concorrentes terminou.

Agora, ao recordar a história que viveu com Fábio Faísca, com quem se cruzou pela primeira vez em 2023, Raquel mostra que, muito antes de entrar no Big Brother Verão, já tinha vivido um romance marcante com um antigo concorrente do reality show da TVI.