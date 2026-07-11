Família de Raquel quebra o silêncio e faz apelo após onda de críticas: «Ataques de ódio e ofensas pessoais...»

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  • Big Brother
  • Há 1h e 44min

A participação de Raquel no «Big Brother Verão» tem dado que falar e, perante as críticas dirigidas à concorrente, a família decidiu quebrar o silêncio.

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Ainda nem passaram duas semanas desde a estreia do Big Brother Verão e os concorrentes já despertam fortes reações junto dos espectadores. Entre elogios e críticas, as opiniões sobre os protagonistas do reality show da TVI multiplicam-se nas redes sociais.

Raquel tem sido uma das concorrentes mais visadas pelo público e os comentários negativos não têm passado despercebidos a quem lhe é mais próximo. Perante a situação, a família e os amigos da participante recorreram à sua página de Instagram para partilhar um comunicado.

«Como equipa da Raquel, temos acompanhado intensamente a caminhada dela no 'Big Brother'. Ver quem amamos exposto 24 horas por dia é um desafio gigante, cheio de emoções à flor da pele, tanto para quem está lá dentro, como para nós, que cá fora assistimos de coração apertado. Ninguém é perfeito, e a Raquel, como qualquer ser humano, está ali a viver uma montanha-russa de sentimentos sob uma pressão que poucos conseguem imaginar», pode ler-se na mensagem.

A equipa da concorrente reconhece que as opiniões sobre o jogo fazem parte do formato, mas deixa um apelo aos espectadores. «Compreendemos perfeitamente que o público tenha opiniões, críticas e debates sobre o jogo. Isso faz parte do programa. No entanto, vimos pedir, acima de tudo, respeito e empatia. Por trás do ecrã e da jogadora, existe uma filha, uma amiga e uma pessoa com sentimentos. As críticas construtivas ao jogo são legítimas, mas os ataques de ódio e as ofensas pessoais magoam quem está cá fora a apoiar. Vamos lembrar-nos de que é um programa de televisão e que a empatia deve sempre prevalecer», acrescentam.

Por fim, a família fez questão de agradecer todo o apoio recebido nas últimas semanas. «Agradecemos do fundo do coração a todos os que continuam a enviar mensagens de carinho, força e apoio à Raquel e a nós, família. O vosso apoio é o nosso maior pilar neste momento», conclui o comunicado.

Veja o comunicado.

 

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