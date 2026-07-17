Ninguém esperava este desfecho! Assim chegou ao fim a relação entre Raquel e Nuno

Emocionante e muito dura. A curva da vida de Raquel capaz de arrepiar qualquer um: «A maior dor da minha vida»

O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

Tudo começou nos primeiros dias da experiência, quando a cumplicidade entre Raquel e Nuno saltou à vista de colegas e espectadores. A proximidade entre ambos fazia antever o nascimento de uma relação dentro da casa mais vigiada do País, mas o rumo da história mudou rapidamente.

Os primeiros sinais de tensão surgiram quando Raquel demonstrou o seu incómodo e os seus ciúmes em relação à amizade entre Nuno e Sara . O concorrente deixou claro que não pretendia afastar-se da amiga e acabou por colocar um travão na aproximação entre os dois. «Podemos ser amigos e lá fora vê-se», afirmou na altura, afastando a possibilidade de viver uma relação amorosa dentro da casa.

A situação agravou-se quando começaram a ser exibidas imagens das conversas de Raquel com os restantes colegas sobre Nuno. Sentindo-se traído, o concorrente acusou-a de falsidade e de não querer o seu bem. No Especial de 15 de julho, conduzido por Maria Botelho Moniz, as novas imagens exibidas foram a gota de água: Nuno colocou um ponto final até à amizade que mantinha com Raquel.

No dia seguinte, os dois participaram num pequeno-almoço com Boris e Afonso, mas a tentativa de convivência rapidamente deu lugar a uma nova troca de acusações. Visivelmente saturado, Nuno mostrou-se cada vez mais distante da colega.

Já no Especial de 16 de julho, ambos voltaram ao confessionário para falar com Maria Botelho Moniz. O ambiente voltou a aquecer, com Nuno a perder completamente a paciência e a acusar Raquel, mais uma vez, de falsidade e maldade. A concorrente acabou em lágrimas, enquanto Nuno se mostrou profundamente revoltado, selando um afastamento que, para já, parece não ter retorno.