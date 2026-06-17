Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Conheceram-se em 2019, quando entraram no Love On Top com um simples objetivo: encontrarem o amor. Apaixonaram-se sob os olhares atentos das câmaras e estão juntos desde então. Falamos de Ana Bessa e Francisco Silva.

Quando participaram no reality show da TVI, a química foi quase imediata. Dentro do programa, passaram por alguns altos e baixos, mas o empresário acabou mesmo por pedir Ana em namoro, e esta aceitou sem hesitar. Francisco Silva acabou por se sagrar vencedor daquela edição e já longe dos holofotes os dois permaneceram juntos.

Em 2021, o casal anunciou que estava separado, mas pouco tempo depois reataram e continuam firmes, de pedra e cale! Ana Bessa e Francisco Silva têm até um negócio em comum, a Rota dos Petiscos, na Amora, e apesar de serem discretos nas redes sociais no que à relação de ambos diz respeito, os dois continuam juntos e vivem uma vida de luxo, recheada de grandes viagens.

Os dois estão agora muito diferentes. Sete anos depois da experiência que lhes mudou a vida, Ana Bessa deixou de ser morena e está mais loira do que nunca. Nas redes sociais, continua a deixar os fãs a suspirar com as fotos ousadas que partilha. Já Francisco Silva, está uma verdadeira bomba de músculos, e cheio de tatuagens.