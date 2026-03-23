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Como fazer Banana Bread: a receita da moda que é perfeita para toda a família - TVI

Como fazer Banana Bread: a receita da moda que é perfeita para toda a família

  • Secret Story
  • Ontem às 14:49

Não sabe o que fazer com as bananas maduras? Esta é a receita ideal para as aproveitar, e o melhor é que é tão simples que pode fazê-la com a ajuda dos mais pequenos.

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É uma das receitas que mais está na moda, não só pela sua praticidade, mas também por ser saudável, delicioso, e adequado para toda a família! Estamos a falar do famoso Banana Bread, ou bolo de banana, e esta semana Carolina Pinto partilhou uma receita muito prática desta iguaria: tão prática que até a fez com a filha, Maria Emília, de três anos.

No Instagram, a ex-noiva de Marco Costa partilhou um vídeo em que mostra o passo-a-passo desta receita.

Para esta receita, vai precisar:

  • 3 bananas muito maduras
  • 3 ovos
  • 1 chávena farinha de aveia
  • 1/2 chávena de azeite
  • 1/2 chávena de coco ralado
  • 1 colher canela
  • 1 colher fermento em pó


Modo de preparação:

  • Numa taça, juntar os ovos, a farinha de aveia e também as bananas partidas. Esmagar tudo muito bem e misturar;
  • Adicionar meia chávena de azeite e voltar a envolver tudo;
  • De seguida, adicionar o coco ralado, canela e voltar a mexer;
  • Adicionar o fermento e envolver tudo;
  • Untar uma forma com spray de azeite;
  • Colocar a massa na forma e adicionar pepitas de chocolate, se quiser;
  • Levar o bolo ao forno pré-aquecido a 180ºC, por 20 a 30 minutos;

Pode ver aqui o vídeo completo da receita:

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