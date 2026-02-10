Sem ideias para o jantar? Esta é a receita de Marcia Soares que vai poupar-lhe tempo e só leva 6 ingredientes

Marcia Soares partilhou recentemente uma receita muito simples, rápida e fácil de fazer que vai deliciar toda a família: massa carbonara. No Instagram, a ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou esta receita passo a passo.
Além de ser muito simples, é económica e só leva seis ingredientes.
Ingredientes:
- Bacon fumado
- Queijo parmesão ralado
- Massa
- Quatro ovos
- Sal
- Pimenta
Preparação:
- Frite o bacon numa frigideira até dourar e ficar estaladiço;
- Numa panela, aqueça água para cozer a massa (a da sua preferência);
- Durante a cozedura da massa, aproveite para separar as gemas e colocá-las numa taça onde vai juntar o queijo parmesão. Misture até ficar cremoso;
- Acrescente duas colheres de água da cozedura da massa para o molho ficar ainda mais cremoso
- Escorra bem a massa e junte-a numa frigideira com o bacon;
- Já fora do lume, junte a mistura das gemas com o ovo e envolva tudo muito bem.
Bom apetite!
Pode ver aqui o vídeo com a receita completa: