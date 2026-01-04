1ª Companhia: Os detalhes mais relevantes sobre a vida dos 14 recrutas famosos

A 1ª Companhia está no ar e já são muitas as histórias que estão a dar que falar. 14 concorrentes famosos aceitaram o desafio e têm protagonizado muitos momentos divertidos, mas também desafiantes, na base de Bucelas.

Recordamos agora quem são os 14 recrutas desta edição. E revelamos alguns detalhes relevantes da vida de casa um:

Pedro Barroso

O Pedro é um dos rostos mais conhecidos da ficção nacional, mas desta vez o guião é imprevisível. Nos últimos anos, decidiu arriscar, afastar-se das luzes da ribalta televisiva e explorar outras áreas.

A coragem e a audácia valeram-lhe, em 2023, o título de único homem entre os “cinco mais influentes” do Instagram Portugal, segundo a Forbes. Assume-se como o bom rebelde, versátil, intenso e habituado a desafios e encara esta experiência como uma oportunidade para se reinventar.

Entre disciplina e camaradagem, quer provar que a força de um protagonista não está só num cenário de novela, mas também no quartel.

Andrea Soares

A Andrea integrou a icónica banda Non-Stop. É criativa, divertida e apaixonada pela natureza… mas com paciência limitada.

Pratica yoga e adora momentos zen, mas sabe que trocar a postura da árvore por subir uma árvore vai ser um choque cultural. Já enfrentou desafios sérios, como um cancro nas cordas vocais, que lhe deu tenacidade e calma, mas não lhe tirou a força da personalidade. A pontualidade é outro ponto fraco: admite que chegar a horas, nunca foi o seu talento.

Com humor e sinceridade, promete testar os seus limites e descobrir se a sua versão zen-yogi sobrevive ao caos organizado da Primeira Companhia.

Joana D'Arc

A Joana é resiliente, destemida e tem uma máxima clara: Carpe Diem. Tem pânico de alturas e não gosta de gritos, mas promete ser a mais bem-disposta da Primeira Companhia.

Sobre a recruta, assume que o primeiro impulso vai ser fugir, o segundo, subornar o comandante e os instrutores, para escapar às provas mais rigorosas! Assume-se como revolucionária e refilona.

A música é a sua grande paixão. Orgulha-se de nunca baixar os braços, mesmo quando a vida lhe apresentou desafios. Aqui, quer provar que quem tem limitações, pode superar tudo. E, claro, levar música e alegria para dentro da base!

Filipe Delgado

O Filipe é cantor e dono de um cabeleireiro que faz furor. É metódico e gosta de ter tudo planeado… por isso entrar num ambiente onde não é ele que controla o plano vai ser um choque.

Resiliente, tem medo de alturas e de cobras, mas garante que quando aceita um desafio vai até ao fim! Para ele, acordar cedo é um desporto olímpico… ainda assim, promete dar tudo para não desiludir o filho, que o vê como um super-herói.

Entre madrugadas, frio e ansiedade, o Filipe quer provar que é mais forte do que pensa – e se conseguir rir pelo caminho, melhor ainda!

Sara Santos

A Sara é jornalista, Ex-manequim e ex-apresentadora de televisão. E como diz, é emoção à flor da pele. Tudo nela é intenso: sentimentos, reações e energia.

Tem medo de alturas – daqueles medos que fazem a alma sair do corpo! Impulsiva e protetora, quer ajudar todos, mas também reage rápido quando é contrariada. Já recomeçou muitas vezes na vida e vê este desafio como mais um recomeço, só que com lama, gritos e disciplina militar.

Tem apenas dois pedidos: não tolera banhos de água fria e farda, só com brilhantes, já que não dispensa sentir-se especial… será que o comandante vai na conversa?

Rodrigo Castelhano

O Rodrigo é manequim, DJ e tatuador. Feliz, determinado e disciplinado… mas só depois de comer. Sem pequeno-almoço, admite que se transforma num gremlin.

O sono é outro ponto crítico: precisa de oito horas para funcionar, e aqui vai ter de se contentar com muito menos. Fisicamente dá tudo, mas depois precisa de tempo para recuperar.

Não tem paciência para dramas nem para pessoas complicadas, e a fome é o seu maior inimigo. Veio para se testar e descobrir se consegue sobreviver com pouco sono, pouca comida… e muita ordem.

Soraia Sousa

A Soraia é atriz e apaixonada por desafios. Determinada e resiliente, orgulha-se de nunca desistir e de puxar pelos outros para que ninguém fique para trás. Praticante de artes marciais e desportos de combate, está habituada a dar tudo em provas físicas, mas admite que o inverno e as noites mal dormidas vão ser obstáculos.

Fã da simplicidade, adora andar de cara lavada, mais uma vantagem que encontra na vida de recruta! Precisa de momentos a sós para recarregar energias, mas garante que não vai dizer “não” a nenhum desafio.

Promete trazer garra, disciplina e espírito de equipa à Primeira Companhia.

Kina

A Kina diz que já passou por muita coisa na vida e encara este desafio como mais uma prova de fogo. Sensível e teimosa, admite que sente tudo a dobrar, mas quando alguém lhe diz que não consegue, transforma isso em combustível para ir mais longe.

A parte física é um mistério: apesar de dizer sempre “eu aguento”, deixa o corpo decidir depois. Vem para se desafiar, controlar a emoção e provar que ainda tem muito para mostrar.

Acima de tudo, quer servir de inspiração às pessoas da sua geração e mostrar aos restantes que a idade não define ninguém!

Rui Freitas

O Rui é um verdadeiro showman fora do palco. Apaixonado por motas, música e poker, traz para a 1ª Companhia uma energia divertida e uma vontade feroz de vencer.

Com 20 anos de carreira musical na banda 4Mens e uma vida marcada por conquistas – desde prémios internacionais até torneios de poker – encara este desafio como mais um campeonato onde não admite perder. Sente que vai finalmente fazer a recruta que lhe faltava no currículo! Admite que acordar cedo e cumprir ordens serão grandes desafios.

Confesso preguiçoso, admite que a disciplina militar vai pôr à prova a sua tendência para deixar tudo para a última hora. As saudades da concertina é que vão ser difíceis de superar.

Noélia Pereira

A Noélia é trabalhadora, despachada e preocupada – às vezes até demais. Garante que não tem medo do trabalho pesado, só de velocidades e charcos de lama. Chega à Primeira Companhia em modo alerta máximo.

Assume que dormir pouco pode ser um pesadelo, e que a convivência com pessoas difíceis será outro teste acrescido.

Ansiosa por natureza, garante estar em boa forma física e pronta para qualquer desafio. Habituada a mandar em tudo, sabe qua aqui, será imperativo cumprir as ordens do comandante. Desta vez, assume que vem para ganhar, custe o que custar!

Nuno Janeiro

O Nuno diz-se honesto, dedicado e uma caixinha de surpresas. Actor com provas dadas na televisão e no teatro, ao longo de 20 anos de carreira, já trabalhou como servente, já vendeu gelados, já montou estores… Uma versatilidade que não deixa margem para dúvidas: a resiliência será um trunfo a ter em conta nesta aventura!

O Nuno foi à tropa, por isso, entrar na Primeira Companhia não o assusta. Treina todos os dias no ginásio, mas admite que o frio será o seu maior inimigo.

Para ele, este desafio não é apenas físico, é um exercício de autoconhecimento!

Valter Carvalho

Modelo de renome internacional, com desfiles em Milão, Paris, Londres e trabalhos para Jean‑Paul Gaultier ou Roberto Verino, entre outras, dispensa apresentações. Atualmente também trabalha como DJ em Portugal, Ibiza e Madrid.

Determinado e competitivo, vê na Primeira Companhia um teste à sua resistência física e mental. Assume que tem energia para dar e vender e que é muito disciplinado. Sobre trabalho de equipa… gosta se correr bem, caso contrário, prefere seguir sozinho!

Com humor e garra, promete mostrar que quem domina a passerelle também sabe marchar!

Soraia Carrega

A Soraia é entertainer, atriz e argumentista, uma apaixonada por contar histórias. Desta vez, vai protagonizar uma história real, com muita lama e ordens à mistura.

Determinada e resiliente, traz para a Primeira Companhia a energia de quem já enfrentou desafios no palco e fora dele. O maior medo? Perder o controlo quando faltar sono e espaço para recarregar baterias. Ainda assim, promete transformar criatividade em estratégia e mostrar que a disciplina também pode ter alma artística.

Da escrita e interpretação no ecrã, à força e adaptação no quartel, a Soraia promete trazer criatividade para a rigidez militar.

Manuel Melo

O Manuel é o típico bom humorista do grupo: brincalhão, obediente e cheio de piadas, mesmo quando não devia. Mas por trás do sorriso, admite que o frio é o seu maior vilão – basta uma brisa para se sentir em apuros.

Procrastinador assumido, sabe que aqui não há espaço para “já vou”, e isso vai ser um choque. Apesar das dificuldades, quer provar que consegue e que pode ganhar disciplina sem perder a boa disposição.

Entre risos e desafios, promete dar o melhor… e se não der, pelo menos garante boa companhia!

