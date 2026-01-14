Ao Minuto

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Há 1h e 4min
Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Há 1h e 54min
Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Há 2h e 27min
Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Há 3h e 41min
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Hoje às 15:07
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Hoje às 13:10
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Hoje às 12:49
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Hoje às 12:12
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 11:19
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:07
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
Hoje às 11:05
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
Hoje às 11:01
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 10:58
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
Hoje às 10:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
Hoje às 10:43
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
Hoje às 10:41
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
Hoje às 10:36
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

Renata Reis usou as stories do Instagram para esclarecer o contexto da nova música de Nufla, dedicada a Maycon Douglas.

Renata Reis recorreu às redes sociais para partilhar um comunicado emotivo sobre a música “Mãe, Rapazes, Nazaré”, interpretada por Nufla (Flávia Monteiro) em homenagem a Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8, que faleceu tragicamente por afogamento, na Nazaré.

Nas stories do Instagram, Renata começou por informar que o tema já se encontra disponível nas principais plataformas digitais e fez questão de esclarecer o contexto em que a música foi criada, afastando qualquer tipo de especulação. «A música "Mãe, Rapazes, Nazaré" já se encontra disponível no YouTube e no Spotify. Quero sublinhar, para não dar abertura a narrativas erradas num momento como este, que a música foi criada e interpretada pela cantora Nufla como forma de homenagear Maycon Douglas. Eram cinco da manhã e ninguém dormia. Ninguém tinha palavras para descrever o que estava a acontecer».

Segundo Renata, a letra nasceu de forma muito espontânea, fruto do ambiente vivido naquela noite na Nazaré, onde vários amigos próximos acompanhavam de perto os acontecimentos: «A letra nasceu porque a Nufla estava a acompanhar tudo de perto e colocou em folha tudo aquilo que via e tudo o que as pessoas à sua volta sentiam e diziam».

A gravação foi feita de forma simples e sem qualquer preparação profissional, num registo cru e emocional: «Depois de vermos a letra, pedimos para gravar a música com a sua voz apenas com um telemóvel. Não fomos a estúdio, foi mesmo ali, numa casa da Nazaré, noite dentro, tudo gravado de uma só vez».

Por fim, Renata Reis deixou uma mensagem clara quanto ao destino dos lucros gerados pela música, reforçando o lado solidário da iniciativa: «Por último, quero deixar claro que todos os possíveis lucros que advêm desta música serão automaticamente direcionados para a mãe do Maycon, uma vez que a música está registada em seu nome».

Uma homenagem marcada pela emoção, pela amizade e pela vontade de apoiar a família de Maycon Douglas num momento de profunda dor.

 

