«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

Renata Reis recorreu às redes sociais para partilhar um comunicado emotivo sobre a música “Mãe, Rapazes, Nazaré”, interpretada por Nufla (Flávia Monteiro) em homenagem a Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8, que faleceu tragicamente por afogamento, na Nazaré.

Nas stories do Instagram, Renata começou por informar que o tema já se encontra disponível nas principais plataformas digitais e fez questão de esclarecer o contexto em que a música foi criada, afastando qualquer tipo de especulação. «A música "Mãe, Rapazes, Nazaré" já se encontra disponível no YouTube e no Spotify. Quero sublinhar, para não dar abertura a narrativas erradas num momento como este, que a música foi criada e interpretada pela cantora Nufla como forma de homenagear Maycon Douglas. Eram cinco da manhã e ninguém dormia. Ninguém tinha palavras para descrever o que estava a acontecer».

Segundo Renata, a letra nasceu de forma muito espontânea, fruto do ambiente vivido naquela noite na Nazaré, onde vários amigos próximos acompanhavam de perto os acontecimentos: «A letra nasceu porque a Nufla estava a acompanhar tudo de perto e colocou em folha tudo aquilo que via e tudo o que as pessoas à sua volta sentiam e diziam».

A gravação foi feita de forma simples e sem qualquer preparação profissional, num registo cru e emocional: «Depois de vermos a letra, pedimos para gravar a música com a sua voz apenas com um telemóvel. Não fomos a estúdio, foi mesmo ali, numa casa da Nazaré, noite dentro, tudo gravado de uma só vez».

Por fim, Renata Reis deixou uma mensagem clara quanto ao destino dos lucros gerados pela música, reforçando o lado solidário da iniciativa: «Por último, quero deixar claro que todos os possíveis lucros que advêm desta música serão automaticamente direcionados para a mãe do Maycon, uma vez que a música está registada em seu nome».

Uma homenagem marcada pela emoção, pela amizade e pela vontade de apoiar a família de Maycon Douglas num momento de profunda dor.