Ao Minuto

Há 2h e 35min
Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Ontem às 16:14
Aos 81 anos, Lili Caneças «diz adeus» a uma das maiores paixões da sua vida

Aos 81 anos, Lili Caneças «diz adeus» a uma das maiores paixões da sua vida

Ontem às 14:57
59 milhões: É o vídeo mais visto da história dos realities da TVI. E tem dois protagonistas quase sem roupa

59 milhões: É o vídeo mais visto da história dos realities da TVI. E tem dois protagonistas quase sem roupa

Ontem às 12:42
Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz

Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz

Ontem às 12:38
Moreno e tatuado: Conheça o homem que roubou o coração a Joana Diniz

Moreno e tatuado: Conheça o homem que roubou o coração a Joana Diniz

Ontem às 12:27
Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira

Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira

Ontem às 12:15
É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento

É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento

Ontem às 11:18
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Ontem às 11:01
Apresentador da TVI implacável com críticas ao seu visual: «São capazes de tudo»

Apresentador da TVI implacável com críticas ao seu visual: «São capazes de tudo»

Ontem às 10:51
Cláudio Ramos mostra-se com visual totalmente diferente. E as fotos surpreendem

Cláudio Ramos mostra-se com visual totalmente diferente. E as fotos surpreendem

Ontem às 09:32
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

9 fev, 20:17
Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

9 fev, 20:00
Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

9 fev, 19:55
Insufláveis, trampolins e muita emoção: Assim foi a festa de aniversário da filha de Pedro e Marisa

Insufláveis, trampolins e muita emoção: Assim foi a festa de aniversário da filha de Pedro e Marisa

9 fev, 19:32
Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

9 fev, 19:05
Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor

Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor

9 fev, 18:53
Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

9 fev, 16:57
Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Acompanhe ao minuto
Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...» - TVI

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

Renata Reis faz um sentido desabafo com os fãs, um mês após terem decorrido as cerimónias fúnebres do ex-namorado, Maycon Douglas.

Relacionados

Renata Reis tem estado mais afastada das redes sociais desde o desaparecimento e consequente morte do ex-namorado, Maycon Douglas. Agora, um mês depois do funeral do jovem da Nazaré, a ex-concorrente do Secret Story 8 decidiu falar publicamente sobre o assunto.

Esta terça-feira, 10 de fevereiro, Renata partilhou um story no Instagram onde explica que não se sente preparada para regressar à vida pública. «Olá. Tenho estado mais distante para me proteger», começou por escrever.

«Quando voltar, tentarei partilhar mas, para já, não me sinto capaz», acrescentou.

A ex-namorada de Maycon Douglas fez ainda um apelo aos seus seguidores: «Deixo apenas um pedido: parem e reflitam. Que haja mais preocupação em dar amor a quem amamos e menos em espalhar ódio a quem não nos acrescenta.»

«Às vezes, tudo o que precisamos é apenas de paz», completou.

Pode ver tudo aqui:

Continue a ler

Relacionados

Namorada de Maycon comenta postura de Renata Reis no desaparecimento e morte

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

A recompor-se da morte de Maycon, Renata Reis muda de visual. Mas fãs reparam: «O olhar não é o mesmo»

Mais Vistos

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

9 fev, 16:10
1

Sem ideias para o jantar? Esta é a receita de Marcia Soares que vai poupar-lhe tempo e só leva 6 ingredientes

Ontem às 17:41
2
02:38

Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade

1ª Companhia
Ontem às 11:10
3
01:01

Paixão platónica? Rui Freitas protagoniza «picardia» com a enfermeira... e acaba com sorriso tímido

1ª Companhia
Ontem às 18:38
4
02:00

Um meme autêntico! Conhecimentos futebolísticos de Filipe Delgado deixam recrutas em choque total

1ª Companhia
Ontem às 19:32
5
02:38

Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade

1ª Companhia
Ontem às 11:10
6

Adivinha quem é esta menina? Damos-lhe uma pista: É uma das recrutas mais empenhadas da 1ª Companhia

9 fev, 18:08
7

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

30 jan, 15:45
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Dylan e Inês vivem férias inesquecíveis em Las Vegas: As imagens da viagem que deu que falar no Secret Story 9

8 fev, 15:14

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

7 fev, 23:23

«A televisão é apenas uma montra»: O desabafo tocante que mostra o lado mais íntimo de Cristina Ferreira

8 fev, 19:47

Ninguém esperava esta reação: Marisa fala após onda de amor com Pedro Jorge

8 fev, 18:32

Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

8 fev, 18:20

Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

7 fev, 22:09